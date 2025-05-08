Все під контролем: до параду перемоги в росії відключать мобільний зв'язок

У столиці росії, яка веде повномасштабну війну проти України, 9 травня можуть відключити не лише мобільний інтернет, а й «заглушити» весь стільниковий зв'язок. Про це повідомили Faridaily два джерела у мобільних операторах.

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Так, 9 травня без зв'язку жителі та гості Москви можуть залишитися щонайменше з 9 ранку до 12−13 години дня.

«Москву так раніше не накривали, на регіонах тренувалися», — сказав один із співрозмовників.

Джерела телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ» зазначили, що влада може повністю відключити зв'язок, у тому числі домашній інтернет, за прикладом Білорусі, де такі заходи були вжиті під час масових протестів у 2020 році.

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«Очікується, що ані купівля сімкарт, ані наявність VPN, ні будь-які інші „обхідні шляхи“ не дадуть змоги встановити звичний зв'язок», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Зазначимо, що у Москві та Підмосков'ї з 5 травня відбуваються збої у роботі мобільних операторів. 7 травня у Москві стали з перебоями працювати платіжні системи, додатки банків, служб таксі та доставок. Про труднощі в роботі найближчими днями клієнтів попередили Сбєрбанк та ВТБ, оператор Системи швидких платежів (СШП), Lamoda, «ВкусВилл», «Самокат» та інші.

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив про необхідність обмежень інтернету до 10 травня і закликав поставитися до цього «з розумінням».

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Також інтернет почали «глушити» у десятках міст та населених пунктів росії. Йдеться щонайменше про 30 міст і селищ у Ярославській, Тверській, Московській, Нижегородській, Тульській, Ленінградській, Калузькій та Курській областях.

Як повідомляє Telegram-канал «Україна Зараз» із посиланням на росЗМІ, зв'язок 9 травня відключать по всій європейській частині росії. Вперше мобільний інтернет заблокують на 60% території росії. Вимкнення зв'язку призведе до блокування життєво важливих служб, таксі, роботи магазинів, онлайн-сервісів.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що одностороння заява російського президента путіна про тимчасове припинення вогню з 8 по 11 травня виявилася фікцією.

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