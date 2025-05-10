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Спорт

Олександра Шолохова принесла Україні перше «золото» чемпіонату Європи з карате

16:04 10 травня 2025
Олександра Шолохова

Українська спортсменка Олександра Шолохова підтримала славні традиції багаторазової переможниці європейських першостей Анжеліки Терлюги та стала чемпіонкою Європи з карате у столиці Вірменії Єревані.

У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 61 кг 24-річна красуня із Запоріжжя перемогла суперницю з Латвії Беату Гірвіцу та принесла Україні перше «золото» Євро-2025.

Крім того, Олександра виборола путівку на чемпіонат світу, який відбудеться у листопаді в Каїрі.

Зазначимо, що раніше на п'єдестал пошани в Євревані піднялися наші каратисти Олена Селеменєва та Різван Талібов, які вибороли «бронзу», а також Валерій Чоботар, котрий завоював «срібло».

До речі, віцечемпіонка Олімпійських ігор та п'ятиразова чемпіонка Європи Анжеліка Терлюга повернулася до великого спорту після народження у грудні 2024-го дочки. На жаль, у першому поєдинку 33-річна одеситка поступилася чемпіонці Європи-2019 Дженніфер Варлінг із Люксембургу, а у втішних сутичках зупинилася за крок від «бронзи».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіону світу з карате, який повернувся з війни в Україні без рук і без ніг, знайшли посаду в росії.

Фото Федерації карате України

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