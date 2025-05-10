- 10.05 22:54 Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 10.05 22:26 «Кольорова ходьба»: японський тренд, який багатьом сподобається
- 10.05 21:58 Горіхово-маковий пиріг: простий рецепт випічки до чаю та кави
- 10.05 21:31 Їй не до того: розкрито причину, чому Дженніфер Лопес пропустила Met Gala
- 10.05 21:02 Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами
- 10.05 20:45 «Мистецтво — це мова серця, і квіти говорять нею напрочуд тонко», — художниця Гелена Павленко
- 10.05 20:33 Довгі місяці очікування: на Хмельниччині попрощались із бійцем, який зник безвісти минулого року
- 10.05 20:07 Геть речі-клони: стилістка назвала причини, чому ваш гардероб не працює
- 10.05 19:59 Представниця України на «Міс світу» показала «Душу землі»
- 10.05 19:46 У рф взяли на озброєння копію української техніки: розробник пов’язаний із ПВК «Вагнер»
- 10.05 19:28 Тельцям — «Десятка Мечів» і кінець ілюзій, Стрільцям — «Верховний Жрець» та мудрість: Таро-прогноз на 11 травня
- 10.05 19:21 Пенсії перерахують заднім числом: кого і коли це торкнеться
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами
З середини травня ми можемо сміливо висаджувати загартовану розсаду помідорів на постійне місце в саду. Якщо ми хочемо, щоб вони гарно росли, розгалужувалися, а потім рясно родили, треба подумати, чим їх підгодовувати. Існують найкращі природні джерела калію, які можна додати у вашу посадкову яму, пише deccoria.pl.
Природні джерела калію стимулюватимуть цвітіння та плодоношення помідорів.
Бананова шкірка — чудове джерело калію. Під кожний саджанець кидаємо одну таку шкірку, розрізаючи її на дрібні шматочки. Кропива — найкраще підходить молода, свіжозібрана кропива. Ми вдавлюємо листя або цілі стебла на дно лунки та злегка засипаємо їх ґрунтом, а потім садимо помідор. Деревна зола — містить не тільки калій, але й інші макро- та мікроелементи, необхідні помідорам. Під корінь насипати 1 столову ложку просіяної золи. Кульбаба — з неї можна зробити рідину для поливу помідорів або ж кинути жменю листя, квітів і стебел у лунки під час посадки (без частини коренів). Яєчна шкаралупа — ми її збираємо, сушимо та подрібнюємо на порошок. Всипте приблизно 1 столову ложку подрібненої яєчної шкаралупи в кожну лунку в землі. Конюшина — багата на калій, кальцій, фосфор і магній, які цінні для помідорів. Ми можемо її зірвати, дрібно нарізати та покласти під коріння розсади.
Читайте також, що важливо зробити після висадки перців у ґрунт — шість головних правил для любителів великих урожаїв.1491
Читайте нас у Facebook
Щурам знадобиться перепочинок, а Тигри зможуть повернути втрачене: східний гороскоп на тиждень 12 — 18 травня
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами
У Берліні на розпіареному пропагандою СРСР меморіалі в Трептов-парку полеглим радянським воїнам… немає жодного імені загиблого радянського солдата