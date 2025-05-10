Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами

З середини травня ми можемо сміливо висаджувати загартовану розсаду помідорів на постійне місце в саду. Якщо ми хочемо, щоб вони гарно росли, розгалужувалися, а потім рясно родили, треба подумати, чим їх підгодовувати. Існують найкращі природні джерела калію, які можна додати у вашу посадкову яму, пише deccoria.pl.

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Природні джерела калію стимулюватимуть цвітіння та плодоношення помідорів.

Бананова шкірка — чудове джерело калію. Під кожний саджанець кидаємо одну таку шкірку, розрізаючи її на дрібні шматочки. Кропива — найкраще підходить молода, свіжозібрана кропива. Ми вдавлюємо листя або цілі стебла на дно лунки та злегка засипаємо їх ґрунтом, а потім садимо помідор. Деревна зола — містить не тільки калій, але й інші макро- та мікроелементи, необхідні помідорам. Під корінь насипати 1 столову ложку просіяної золи. Кульбаба — з неї можна зробити рідину для поливу помідорів або ж кинути жменю листя, квітів і стебел у лунки під час посадки (без частини коренів). Яєчна шкаралупа — ми її збираємо, сушимо та подрібнюємо на порошок. Всипте приблизно 1 столову ложку подрібненої яєчної шкаралупи в кожну лунку в землі. Конюшина — багата на калій, кальцій, фосфор і магній, які цінні для помідорів. Ми можемо її зірвати, дрібно нарізати та покласти під коріння розсади.

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