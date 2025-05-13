40.17 / 40.73 44.88 / 45.61
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Найсильніший шахіст світу вперше стане батьком (фото)

9:54 13 травня 2025
Магнус Карлсен із дружиною Еллою Вікторією

Лідер світового рейтингу, 16-й чемпіон світу з шахів, 34-річний норвежець Магнус Карлсен, у сім'ї якого минулого року сталася трагедія, повідомив, що незабаром стане батьком.

Легендарний гросмейстер опублікував у соцмережі фотографії своєї дружини Елли Вікторії з округлим животом і написав: «Моя прекрасна вагітна дружина».

РЕКЛАМА

До речі, один із підписників запитав пару про стать дитини. На це Елла Вікторія відповіла: «Ви отримаєте відповідь за кілька місяців».

Як відомо, Магнус та Елла Вікторія (її мати — норвежка, а батько — американець) одружилися в Осло в січні цього року.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що Магнуса Карлсена називають сенсацією у світі шахів. Він став гросмейстером у віці 13 років, 4 місяців та 27 днів. Норвежець володів шаховою короною з 2013 по 2023 роки і провів чотири успішні захисти титулу, після чого втратив світову корону, відмовившись грати з росіянином. В останній день 2024 року Карлсен став у Нью-Йорку чемпіоном світу з бліцу, розділивши титул із росіянином Яном Непомнящим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Магнус Карлсен продав свої скандальні джинси за десятки тисяч доларів.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

231

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

посадка помідорів

Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами

Олена Ісінбаєва

На олімпійську чемпіонку, яка втекла з росії, повісили мільйонні борги з комуналки

Як правильно поливати плодові дерева&nbsp;— Фото: dachnyk.ru

Поливайте плодові дерева тільки так — і отримайте врожай у подвійному розмірі: поради досвідчених садівників

«Ощадбанк» анулює «неактивні» картки. Фото «Ощадбанку»

«Ощадбанк» анулює частину «пенсійних» карток: які з них будуть заблоковані і коли

Наступний матеріал
Новини партнерів