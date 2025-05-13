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- 09:54 Найсильніший шахіст світу вперше стане батьком
Найсильніший шахіст світу вперше стане батьком (фото)
Лідер світового рейтингу, 16-й чемпіон світу з шахів, 34-річний норвежець Магнус Карлсен, у сім'ї якого минулого року сталася трагедія, повідомив, що незабаром стане батьком.
Легендарний гросмейстер опублікував у соцмережі фотографії своєї дружини Елли Вікторії з округлим животом і написав: «Моя прекрасна вагітна дружина».
До речі, один із підписників запитав пару про стать дитини. На це Елла Вікторія відповіла: «Ви отримаєте відповідь за кілька місяців».
Як відомо, Магнус та Елла Вікторія (її мати — норвежка, а батько — американець) одружилися в Осло в січні цього року.
Нагадаємо, що Магнуса Карлсена називають сенсацією у світі шахів. Він став гросмейстером у віці 13 років, 4 місяців та 27 днів. Норвежець володів шаховою короною з 2013 по 2023 роки і провів чотири успішні захисти титулу, після чого втратив світову корону, відмовившись грати з росіянином. В останній день 2024 року Карлсен став у Нью-Йорку чемпіоном світу з бліцу, розділивши титул із росіянином Яном Непомнящим.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Магнус Карлсен продав свої скандальні джинси за десятки тисяч доларів.
Фото Instagram231
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