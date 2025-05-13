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Відповідальність за мир у руках путіна: в Італії звернулись до глави кремля

14:53 13 травня 2025
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Фото з сайту https://www.agenzianova.com

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що тільки в руках путіна нині відповідальність за припинення вогню в Україні.

«Я сподіваюся, що москва визнає готовність Зеленського до прямих переговорів та зобов’язання всіх нас досягти миру в Україні, але вся відповідальність сьогодні в руках путіна», — сказав міністр.

На думку міністра, мир залежить лише від волі росії.

Він нагадав, що в будь-якому разі 30-денне припинення вогню залишається вирішальною умовою для «серйозних переговорів».

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Додамо, що 12 травня в уряді Німеччини заявили, що якщо росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця доби, то європейські партнери запустять процес підготовки нових санкцій. Але у рф відповіли, що для них «мова ультиматумів неприйнятна».

Дональд Трамп підкреслив, що може бути особисто присутній у Стамбулі 15 травня. Володимир Зеленський привітав це рішення.

Раніше повідомлялося, що Європа хоче бути присутньою на переговорах щодо миру в Україні.

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