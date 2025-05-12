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Туреччина готова взяти зобов’язання щодо спостереження за можливим припиненням вогню в Україні, — ЗМІ

11:33 12 травня 2025
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан

Із заявою про готовність Туреччини взяти на себе зобов'язання спостереження за дотриманням можливого припинення вогню в Україні виступив міністр закордонних справ під час телефонної розмови з «коаліцією рішучих» партнерів Києва, повідомило джерело в міністерстві закордонних справ Туреччини, пише Reuters.

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі та України зустрілися в Києві у суботу. Вони домовилися про безумовне 30-денне припинення вогню 12 травня за підтримки президента США Дональда Трампа, погрожуючи путіну новими санкціями, якщо він не виконає його.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан приєднався до коаліції та наголосив на відданості Туреччини територіальній цілісності України, повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини, яке побажало залишитися анонімним.

Фідан висловив підтримку Анкарою зусиль щодо безумовного припинення вогню та додав, що Туреччина готова взяти на себе обов'язок спостереження дотримання припинення вогню в Україні, якщо воно буде встановлено.

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Туреччина підтримує дружні зв'язки як з Києвом, так і з москвою з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Вона висловила підтримку територіальній цілісності України та надала їй військову допомогу, водночас виступаючи проти санкцій проти росії.

Нагадаємо, що путін відкинув запропоноване Україною та її союзниками велике перемир’я з 12 травня.

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