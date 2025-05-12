- 14:01 Скандалістка Ембер Херд стала багатодітною матір'ю
- 13:31 Цього явно недостатньо: Мерц розкритикував пропозицію путіна про переговори у Стамбулі
- 13:21 Польща закриває консульство росії у Кракові через пожежу в торговому центрі
- 13:11 Буде біліший за білий: простий спосіб «врятувати» підошву улюблених кросівок
- 12:52 Росіяни атакували дроном енергетиків на Сумщині: є жертви
- 12:46 У кремлі знову звинуватили Україну в небажанні вести переговори з рф
- 12:20 «Через вибух кімната засяяла темно-червоними кольорами»: зірка фільму «Я, „Побєда“ і Берлін» Микита Васейко про виклики під час великої війни
- 12:04 Один з лідерів УПЛ звільнив головного тренера після нічиєї з «Динамо»
- 11:33 Туреччина готова взяти зобов’язання щодо спостереження за можливим припиненням вогню в Україні, — ЗМІ
- 11:19 Вартість вітчизняних ліків не знизилася, попри заборону маркетингових договорів, — експерт
- 11:11 Російські агенти намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного
- 11:06 Штучний інтелект проти розрухи: політолог Філіндаш назвав шлях розвитку України
Туреччина готова взяти зобов’язання щодо спостереження за можливим припиненням вогню в Україні, — ЗМІ
Із заявою про готовність Туреччини взяти на себе зобов'язання спостереження за дотриманням можливого припинення вогню в Україні виступив міністр закордонних справ під час телефонної розмови з «коаліцією рішучих» партнерів Києва, повідомило джерело в міністерстві закордонних справ Туреччини, пише Reuters.
Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі та України зустрілися в Києві у суботу. Вони домовилися про безумовне 30-денне припинення вогню 12 травня за підтримки президента США Дональда Трампа, погрожуючи путіну новими санкціями, якщо він не виконає його.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан приєднався до коаліції та наголосив на відданості Туреччини територіальній цілісності України, повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини, яке побажало залишитися анонімним.
Фідан висловив підтримку Анкарою зусиль щодо безумовного припинення вогню та додав, що Туреччина готова взяти на себе обов'язок спостереження дотримання припинення вогню в Україні, якщо воно буде встановлено.
Туреччина підтримує дружні зв'язки як з Києвом, так і з москвою з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Вона висловила підтримку територіальній цілісності України та надала їй військову допомогу, водночас виступаючи проти санкцій проти росії.
Нагадаємо, що путін відкинув запропоноване Україною та її союзниками велике перемир’я з 12 травня.76
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами
Овнам — «Верховна Жриця», Ракам — «Дев'ятка Пентаклів, а «Рибам» — «Зірка»: Таро-прогноз та поради карт на 12 травня