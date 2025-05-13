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Духмяний кекс з кисломолочним сиром: порадуйте себе цією корисною випічкою
Такий кекс — це смачна, м'яка та ароматна випічка, яка готується нескладно. Складники точно є у вас вдома, тому страва бюджетна й разом з тим дає гарне насичення, ділиться фудблогерка Таллі Королева.
Тісто:
300 г кисломолочного сиру
склянка цукру
3 ст. л. сметани
дрібка солі
3 яйця (я брала 4 жовтки)
3 ст. л. розтопленого вершкового масла (масло топлене також)
1,5 склянки просіяного борошна
1 ч. л. розпушувача
0,5 ч. л. соди, погасити
За бажанням у тісто можна додати курагу, родзинки, в`ялені вишні.
Приготування
Все перемішати у мисці, але не місіть тісто довго! Покласти у форму та випікати при температурі 180 градусів Цельсія до готовності, до сухої зубочистки! Для гарно жовтого кольору можна додати у тісто трошки куркуми. Також можна посипати штрейзелем перед випіканням.
Раніше про те, як приготувати сирний кекс — ситний варіант для ранкових чаювань, — розповідала кулінарка Рена Лобанова.
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Фото Таллі Королеви91
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