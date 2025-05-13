Духмяний кекс з кисломолочним сиром: порадуйте себе цією корисною випічкою

Такий кекс — це смачна, м'яка та ароматна випічка, яка готується нескладно. Складники точно є у вас вдома, тому страва бюджетна й разом з тим дає гарне насичення, ділиться фудблогерка Таллі Королева.

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Тісто:

300 г кисломолочного сиру

склянка цукру

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3 ст. л. сметани

дрібка солі

3 яйця (я брала 4 жовтки)

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3 ст. л. розтопленого вершкового масла (масло топлене також)

1,5 склянки просіяного борошна

1 ч. л. розпушувача

0,5 ч. л. соди, погасити



За бажанням у тісто можна додати курагу, родзинки, в`ялені вишні.

Приготування

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Все перемішати у мисці, але не місіть тісто довго! Покласти у форму та випікати при температурі 180 градусів Цельсія до готовності, до сухої зубочистки! Для гарно жовтого кольору можна додати у тісто трошки куркуми. Також можна посипати штрейзелем перед випіканням.

Раніше про те, як приготувати сирний кекс — ситний варіант для ранкових чаювань, — розповідала кулінарка Рена Лобанова.

Фото Таллі Королеви

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