Сирний кекс: ситний варіант для ранкових чаювань

Сирний кекс готується дуже швидко і легко. Просто все змішати та відправити в духовку. Ваші рідні будуть у захваті від цієї смакоти. Спробувавши їх один раз, ви більше не купуватимете кекси в магазині, ділиться кулінарка Рена Лобанова.

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Інгредієнти: 200 г кисломолочного сиру

150 г вершкового масла або маргарину

3 шт. курячих яєць

150 г цукру

200 г борошна

1 ч. л. розпушувача

Ванільний цукор

Дрібка солі

3 ст. л. родзинок

Цукрова пудра для присипки

Приготування:

В глибокій мисці перемішуємо блендером до однорідної маси сир, м'яке масло (маргарин) і яйця. Додаємо просіяне борошно, змішане з розпушувачем, ванільний цукор, сіль і ретельно все перемішуємо. В кінці до тіста додаємо родзинки й знов перемішуємо.

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Випікаємо при 180 °C ~ 35−40 хв., орієнтуйтесь по своїй духовці. Готовий кекс присипаємо цукровою пудрою.

Раніше дієтолоиня Світлана Фус поділилася рецептом дієтичних кексів, які можна їсти і худнути одночасно.

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