41.15 / 41.72 44.67 / 45.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Сирний кекс: ситний варіант для ранкових чаювань

20:07 16 березня 2025
Сирний кекс

Сирний кекс готується дуже швидко і легко. Просто все змішати та відправити в духовку. Ваші рідні будуть у захваті від цієї смакоти. Спробувавши їх один раз, ви більше не купуватимете кекси в магазині, ділиться кулінарка Рена Лобанова.

Інгредієнти:

  • 200 г кисломолочного сиру
  • 150 г вершкового масла або маргарину
  • 3 шт. курячих яєць
  • 150 г цукру
  • 200 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • Ванільний цукор
  • Дрібка солі
  • 3 ст. л. родзинок
  • Цукрова пудра для присипки

Приготування:

В глибокій мисці перемішуємо блендером до однорідної маси сир, м'яке масло (маргарин) і яйця. Додаємо просіяне борошно, змішане з розпушувачем, ванільний цукор, сіль і ретельно все перемішуємо. В кінці до тіста додаємо родзинки й знов перемішуємо.

РЕКЛАМА

Випікаємо при 180 °C ~ 35−40 хв., орієнтуйтесь по своїй духовці. Готовий кекс присипаємо цукровою пудрою.

Раніше дієтолоиня Світлана Фус поділилася рецептом дієтичних кексів, які можна їсти і худнути одночасно.

Також радимо скористатися рецептом дуже ніжної кукурудзяної каші — бюджетної страви, яка готується напрочуд просто.

РЕКЛАМА

5

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ангеліна Топіч та Ярослава Магучих

У головної суперниці Магучих в Європі роман зі спортсменом: хто підкорив серце красуні-стрибунки (фото)

Свинина. Фото з відкритих джерел

«Завдяки» теплій погоді може подорожчати один важливий продукт: про що йдеться

Рахунки за комунальні послуги. Фото sm.gov.ua

Квартира порожня, а борги за комуналку зростають: які послуги можна не оплачувати і що потрібно зробити

капустняк

Ароматний капусняк: за цим рецептом вийде дуже смачним у кожної господарки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту