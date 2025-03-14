Сирний кекс: ситний варіант для ранкових чаювань
Сирний кекс готується дуже швидко і легко. Просто все змішати та відправити в духовку. Ваші рідні будуть у захваті від цієї смакоти. Спробувавши їх один раз, ви більше не купуватимете кекси в магазині, ділиться кулінарка Рена Лобанова.
Інгредієнти:
- 200 г кисломолочного сиру
- 150 г вершкового масла або маргарину
- 3 шт. курячих яєць
- 150 г цукру
- 200 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- Ванільний цукор
- Дрібка солі
- 3 ст. л. родзинок
- Цукрова пудра для присипки
Приготування:
В глибокій мисці перемішуємо блендером до однорідної маси сир, м'яке масло (маргарин) і яйця. Додаємо просіяне борошно, змішане з розпушувачем, ванільний цукор, сіль і ретельно все перемішуємо. В кінці до тіста додаємо родзинки й знов перемішуємо.
Випікаємо при 180 °C ~ 35−40 хв., орієнтуйтесь по своїй духовці. Готовий кекс присипаємо цукровою пудрою.
Раніше дієтолоиня Світлана Фус поділилася рецептом дієтичних кексів, які можна їсти і худнути одночасно.
Також радимо скористатися рецептом дуже ніжної кукурудзяної каші — бюджетної страви, яка готується напрочуд просто.5
Читайте нас у Facebook