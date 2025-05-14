Ілюзія єдності Заходу щодо України тривала 30 годин: що трапилося, коли заговорив путін

Європа та Україна вимагали угоди про 30-денне безумовне припинення вогню, яке адміністрація Трампа запропонувала два місяці тому. Європейські лідери заявили, що президент США особисто підтримав їхній план — і погрозу санкціями, якщо росія відмовиться від угоди, пише edition.cnn.com.

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Спеціальний посланець Трампа в Україні Кіт Келлог навіть приєднався до союзників США, які вимагали від росії дотримуватися умов припинення вогню. Але потім виступив президент рф, який відмовився навіть згадувати про цю вимогу, а натомість представив старе, як щось нове: прямі російсько-українські переговори в Стамбулі через чотири дні. І трансатлантична єдність була зруйнована. Трамп пристав на пропозицію кремля й тиснув на президента України Володимира Зеленського, щоб той «провів зустріч, негайно!!!»

Знову маятник хитнувся назад. Дональд Трамп красномовно мовчав, коли давні союзники США сурмили про свою новознайдену єдність. путін заговорив, і Трамп переорієнтувався.

Зеленському залишилося лише продемонструвати особисту відданість і доблесть та запропонувати провести зустріч віч-на-віч з путіним. Це важкий крок для нього всередині країни.

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Важливо не виключати можливості того, що за лаштунками москва та Вашингтон виношують щось, що наблизить мир. Але коли Трамп говорив, європейські лідери, здавалося, самі замовкли. А небо над Україною не замовкло, бо рф знову влаштувала атаку БПЛА.

Значення суботньої київської декларації полягає не стільки в безпосередній ймовірності припинення бойових дій на місяць. Європейські лідери, схоже, дуже скептично ставилися до того, що їхня увертюра отримає схвалення москви. Натомість циніки могли б стверджувати, що метою було довести Білому дому, що путін не зацікавлений у мирі або навіть у конкретній пропозиції про припинення вогню, якої домагалася адміністрація Трампа.

Але це було не єдиним «відкриттям», яке чотири найбільші військові потуги Європи отримали під час свого складного й тривалого візиту до української столиці. Трамп також покращив їхнє уявлення про його реальну позицію.

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путін тепер тричі підбадьорений. Він зміг повністю проігнорувати європейські та українські вимоги — навіть не згадувати про них прямо. Він не зіткнувся — поки що — з жодними «масованими санкціями» проти росії та збільшенням військової допомоги Україні, які Європа, як видається, пропонувала Дональду Трампу підтримати в разі відсутності припинення вогню. А його пропозиція щодо прямих переговорів у Стамбулі — нічого нового, окрім дати четверга, — несподівано стала основою позиції Трампа. Президент США припускав можливість наслідків, якщо ці переговори будуть безрезультатними.

Єдиною постійною темою за останні кілька місяців хаосу є небажання Трампа йти на кроки, які можуть зашкодити його відносинам з кремлем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Італії звернулись до глави кремля, зазначивши, що відповідальність за мир у руках путіна.

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