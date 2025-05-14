рф та Україна роблять так, щоб інша сторона розсердила першою Трампа, — ЗМІ

Україна та її європейські союзники хочуть, щоб росія погодилася на 30-денне припинення вогню перед початком мирних переговорів. путін відповів, відправивши в Україну понад 100 безпілотників. Російський диктатор наполягає на тому, що хоче переговорів до припинення вогню, і зараз його підтримує президент США Дональд Трамп.

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«Президент путін не хоче мати Угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення КРИВАВОЇ БАНІ. Україна повинна погодитися на це, НЕГАЙНО», — написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social.

Зараз москва і Київ грають у «переговори» в Туреччині, намагаючись зробити так, щоб інша сторона першою роздратувала Трампа. Президент України Володимир Зеленський запропонував путіну особисту зустріч у Стамбулі.

Негайною реакцією росії стала нічна хвиля безпілотників — більшість з яких були збиті українськими силами — а також продовження атак на українські позиції вздовж лінії фронту. «Своєю заявою про поїздку до Стамбула Зеленський намагається переграти путіна», — заявив в інтерв'ю Politico голова комітету у закордонних справах українського парламенту Олександр Мережко.

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«Український президент перевернув ситуацію. Тому що тепер путін не може не поїхати особисто, тому що тоді Трамп і всі побачать, що путін не хоче переговорів», — сказав Мережко.

Якщо путін залишиться осторонь, це може схилити мінливого Трампа до більш рішучої підтримки України, вважає український політолог Володимир Фесенко, голова правління Центру політичних досліджень «Пента».

«Якщо путін відмовляється, це означає, що він не хоче переговорів, це означає, що він може виглядати в очах Трампа лузером. Хоча, як Трамп все це сприйме — ще велике питання», — сказав Фесенко.

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Дональд Трамп зробив це попередження у своєму пості на Truth Social, заявивши, що потрібно докласти зусиль, щоб досягти угоди.

москва також заявляє, що Київ має спочатку скасувати заборону від 2022 року на переговори з російським керівництвом. Однак високопоставлений український чиновник повідомив Politico, що цей захід був спрямований на те, щоб заблокувати українським політикам можливість позаштатних переговорів з росією, і не перешкоджає прямим переговорам з путіним.

Поки що незрозуміло, чи поїде Зеленський до Туреччини і чи чекатиме там на путіна.

«Ми не будемо публічно розкривати наші плани, оскільки чекаємо на реакцію росіян», — сказав чиновник.

Раніше «ФАКТИ» публікували думки аналітиків про те, чим закінчаться «переговори» у Стамбулі.

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