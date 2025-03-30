Зробіть так — не пошкодуєте: навіщо вчені радять господиням кидати у пральну машину лід

Досвідчені господині знають, що іноді під час прання варто додавати до білизни оцет, сіль чи інші компоненти.

В той же час не кожній господині відомо, що вчені з Good Housekeeping Institute радять додавати до прання таку незвичну субстанцію, як лід, пише спеціалізоване видання.

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Це, зокрема, допоможе при прасуванні вже випраної постільної білизни чи інших габаритних речей.

Вчені запевняють, що холодне «доповнення» зробить одяг м'якшим і не допустить, щоб він сильно м'явся.

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Зазвичай лід додається у тому випадку, коли машинка має вбудований режим сушіння: лід у процесі сушки через високу температуру тане та перетворюється на пару, що розгладжує складки та загини на тканині.

При цьому господиням радять діяти таким чином:

киньте в барабан перед сушкою жменю льоду;

увімкніть сушку на 15 хвилин — на середній або високій температурі;

після закінчення сушки розвішайте речі.

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Слід також знати, що цей лайфхак працює з не дуже щільною тканиною — на кшталт бавовни і синтетики — на більш щільній розгладити складки буде складніше.

Але якщо пралка не має режиму сушки, то варто в барабан покласти вологий рушник і поставити машинку на режим віджимання на малих обертах. Волога з рушника допоможе частково розгладити речі та спростити догляд за ними.

Також важливо пам'ятати, які речі можна прати у пралці, а які — категорично ні.

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