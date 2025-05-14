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росію офіційно визнали винною у збитті Boeing MH17 над Донбасом
російську федерацію офіційно звинуватили у знищенні над Донецькою областю у липні 2014 року літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур.
За інформацією ВВС, Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала росію відповідальною за катастрофу над Донбасом у липні 2014 року літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. У катастрофі загинули 298 людей.
У Раді ICAO звинуватили росію в порушенні Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Питання виплати компенсацій росією Рада ICAO розгляне пізніше.
Як повідомляє ВВС, справу до ICAO, яка є установою ООН, надіслали у 2022 році уряди Австралії та Нідерландів, які привітали рішення.
Зазначається, що більшість пасажирів на борту збитого літака були з Нідерландів. На борту також перебували 38 людей з Австралії, 10 громадян Великої Британії та громадяни Бельгії й Малайзії.
«Ми закликаємо росію нарешті визнати свою відповідальність за цей жахливий акт насильства і відшкодувати збитки за свою обурливу поведінку», — заявив голова МЗС Австралії Пенні Вонг.
У свою чергу, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп наголосив, що рішення ICAO є чітким сигналом міжнародній спільноті, що «держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право».
«Рішення Ради ICAO у справі МН17 — це ще один важливий крок у притягненні рф до відповідальності», — заявила посолка України в Канаді Юлія Ковалів, яка також є представницею при ICAO.
Під час розслідування Міжнародна слідча група встановила, що MH17 збила ракета, випущена з російської ракетно-зенітної установки «Бук».
Крім того, у 2022 році окружний суд Гааги визнав трьох людей, включно так званим з колишнім «міністром оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігорем Гіркіним, яки винні в причетності до катастрофи літака і заочно засудив до довічного ув'язнення.
У той же час, керівництво рф разом зі своїми донбаськими маріонетками кілька разів змінювали свою версію того, хто і як збив малайзійський літак, і послідовно заперечували причетність до катастрофи.
Як повідомляють «ФАКТИ», після восьми років слідства, що супроводжувалися маревними версіями росії про нібито наявність свідків збиття «Боїнга» літаками Повітряних Сил України — на висоті понад 10 км, суд у Нідерландах заявив, що, найімовірніше, лайнер був збитий російським ЗРК «Бук».
Одним з винних у цьому був названий офіцер російських спецслужб Ігор Гіркін, який раніше захопив Слов'янськ, а нині відсиджує 4 роки в російській колонії.
Раніше повідомлялося, що пасажирський літак «Азербайджанських авіаліній» було збито російською системою ППО. Це четвертий мирний борт за 10 років.69
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