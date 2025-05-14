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Стрілянина в київському готелі: поліція розповіла подробиці
В столиці в одному з готелів в черговий раз сталася стрілянина, під час якої, на щастя, ніхто не постраждав.
В поліції Києва повідомили, що надзвичайна подія сталася близько 07:30 ранком у середу, 14 травня, в Святошинському районі столиці.
Правоохоронці, яки прибули на місце, затримали чоловіка — нетверезого мешканця закладу.
«Стрілком виявився 26-річний мешканець Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та поселився в готелі. Перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого його затримали правоохоронці», — йдеться у повідомленні.
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Зброю вилучили, її направлять на експертизу. А стрілка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Подію кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає покарання — до семи років ув’язнення.
Нагадаємо, що стрілянина в київському готелі Sky Loft у листопаді минулого року забрала життя однієї людини, ще двоє були поранені.
Фото поліції Києва187
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