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Молода картопля на пательні: рецепт «без зайвого клопоту», який стане вашим улюбленим
Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом «лінивих» пиріжків на кефірі з цибулево-яєчною начинкою, розповіла, як швидко можна приготувати на пательні молоду картоплю.
«Картопелька виходить з апетитною рум’яною скоринкою. Обов’язково спробуйте! Це стане вашим улюбленим рецептом», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Молода картопля — 1- 1,5 кг;
- Вода — 150 мл;
- Масло — 120 г;
- Паприка — 1 ч. л;
- Сіль — за смаком;
- Кріп подрібнений;
- Часник — 2 зубчики.
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Приготування:
- Помиту картоплю викласти на пательню, додати воду, посолити, накрити кришкою й готувати на середньому вогні до готовності — вода має повністю википіти. Це може зайняти до 20 хвилин — у залежності від розміру картоплі.
- Додати масло та паприку, збільшити вогонь та обсмажити до золотистої скоринки.
- Наприкінці додати натертий часник та подрібнену зелень.
Про те, як просто приготувати молоду картоплю на грилі та те, з якими ароматними травами вона поєднується, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот86
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