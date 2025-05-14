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Молода картопля на пательні: рецепт «без зайвого клопоту», який стане вашим улюбленим

15:41 14 травня 2025
Рецепт картоплі із скоринкою від Ольги Рябенко. Фото&nbsp;— скріншот

Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом «лінивих» пиріжків на кефірі з цибулево-яєчною начинкою, розповіла, як швидко можна приготувати на пательні молоду картоплю.

«Картопелька виходить з апетитною рум’яною скоринкою. Обов’язково спробуйте! Це стане вашим улюбленим рецептом», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Молода картопля — 1- 1,5 кг;
  • Вода — 150 мл;
  • Масло — 120 г;
  • Паприка — 1 ч. л;
  • Сіль — за смаком;
  • Кріп подрібнений;
  • Часник — 2 зубчики.

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Приготування:

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  • Помиту картоплю викласти на пательню, додати воду, посолити, накрити кришкою й готувати на середньому вогні до готовності — вода має повністю википіти. Це може зайняти до 20 хвилин — у залежності від розміру картоплі.
  • Додати масло та паприку, збільшити вогонь та обсмажити до золотистої скоринки.
  • Наприкінці додати натертий часник та подрібнену зелень.

Про те, як просто приготувати молоду картоплю на грилі та те, з якими ароматними травами вона поєднується, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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