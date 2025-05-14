Молода картопля на пательні: рецепт «без зайвого клопоту», який стане вашим улюбленим

Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом «лінивих» пиріжків на кефірі з цибулево-яєчною начинкою, розповіла, як швидко можна приготувати на пательні молоду картоплю.

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«Картопелька виходить з апетитною рум’яною скоринкою. Обов’язково спробуйте! Це стане вашим улюбленим рецептом», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Молода картопля — 1- 1,5 кг;

Вода — 150 мл;

Масло — 120 г;

Паприка — 1 ч. л;

Сіль — за смаком;

Кріп подрібнений;

Часник — 2 зубчики.

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Приготування: РЕКЛАМА Помиту картоплю викласти на пательню, додати воду, посолити, накрити кришкою й готувати на середньому вогні до готовності — вода має повністю википіти. Це може зайняти до 20 хвилин — у залежності від розміру картоплі.

Додати масло та паприку, збільшити вогонь та обсмажити до золотистої скоринки.

Наприкінці додати натертий часник та подрібнену зелень.

Про те, як просто приготувати молоду картоплю на грилі та те, з якими ароматними травами вона поєднується, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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