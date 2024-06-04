Молода картопля у сметанному соусі: смачно так, що за вуха не відтягнеш

Відомий фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився секретом приготування печериць, запропонував фоловерам рецепт молодої картоплі у сметанному соусі.

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Про те, як готувати цю страву він докладно розповів у соцмережах та додав, що із запропонованої кількості інгредієнтів виходить порція вагою у 850 грам. Приготування займає 25 хвилин.

Інгредієнти: 700 г молодої картоплі;

1.5 ч.л. солі, 3 листи лаврушки, бульйонний кубик, кілька горошин чорного перцю для соусу

7 ст.л. сметани;

20 г вершкового масла;

20 г зелені (кріп та петрушка);

15 г медової гірчиці;

3−4 зубчика часника;

мелений перець.

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Приготування: РЕКЛАМА Очищену молоду картоплю варити у підсоленій воді. Коли закипить, додати бульйонний кубик, лаврушку і перець-горошок. Перемішати та варити 10−12 хвилин.

На пательні розтопити масло, обсмажити проварену картоплю до золотавого кольору з усіх боків.

Для соусу сметану змішати з гірчицею, додати зелень, рублений часник та мелений перець. Все гарно вимішати.

Додати соус до картоплі, перемішуючи протушкувати кілька хвилин на малому вогні. Готово!

Раніше шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати молоду картоплю по-португальски — у гірчичній заправці, а також поділився рецептом картоплі із соусом чимічурі.

Фото — скріншот

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