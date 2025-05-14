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Вбивці «механіки»: автоексперт назвав типові помилки, яких припускаються навіть досвідчені водії
Автоексперти, які раніше називали ТОП-5 помилок водіїв при зупинці патрульними, надали поради власникам автівок «на механіці», звернувши увагу на дії, які руйнують трансмісію.
Як пише autotheme.info, найпоширенішою помилкою називається звичка водія тримати ногу на педалі зчеплення, чому зазвичай вчать в автошколах. А насправді це призводить до постійного навантаження на вижимний підшипник, що значно скорочує ресурс усього вузла. Підвищує знос деталей КПП й постійне утримання руки на важелі перемикання передач — для цього достатньо навіть невеликого навантаження.
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Помилками вважаються також різке перемикання передач і «кидання» зчеплення, що більш характерно для спортивних автівок, ніж для звичайних машин в міських умовах. Агресивна манера їзди призводить до некоректної роботи механізмів та їхнього прискореного зносу.
Експерти також радять перемикати передачі, дотримуючись правил. Так, спроба рушати з другої передачі або вмикати третю на швидкості 20 км/год перевантажує і зношує як трансмісію, так і двигун. Зміну передачі краще здійснювати при 3000−4000 обертах.
Варто пам'ятати, що механічна трансмісія потребує заміни мастила — кожні 60 000 — 100 000 кілометрів.
І ще одна порада — не залишати автівку на стоянці на передачі. Варто використовувати стоянкове гальмо.
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Фото Pixabay128
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