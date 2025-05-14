Вбивці «механіки»: автоексперт назвав типові помилки, яких припускаються навіть досвідчені водії

Автоексперти, які раніше називали ТОП-5 помилок водіїв при зупинці патрульними, надали поради власникам автівок «на механіці», звернувши увагу на дії, які руйнують трансмісію.

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Як пише autotheme.info, найпоширенішою помилкою називається звичка водія тримати ногу на педалі зчеплення, чому зазвичай вчать в автошколах. А насправді це призводить до постійного навантаження на вижимний підшипник, що значно скорочує ресурс усього вузла. Підвищує знос деталей КПП й постійне утримання руки на важелі перемикання передач — для цього достатньо навіть невеликого навантаження.

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Помилками вважаються також різке перемикання передач і «кидання» зчеплення, що більш характерно для спортивних автівок, ніж для звичайних машин в міських умовах. Агресивна манера їзди призводить до некоректної роботи механізмів та їхнього прискореного зносу.

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Експерти також радять перемикати передачі, дотримуючись правил. Так, спроба рушати з другої передачі або вмикати третю на швидкості 20 км/год перевантажує і зношує як трансмісію, так і двигун. Зміну передачі краще здійснювати при 3000−4000 обертах.

Варто пам'ятати, що механічна трансмісія потребує заміни мастила — кожні 60 000 — 100 000 кілометрів.

І ще одна порада — не залишати автівку на стоянці на передачі. Варто використовувати стоянкове гальмо.

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Фото Pixabay

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