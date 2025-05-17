Захист від колорадського жука без «хімії»: посадіть це біля картоплі, і «колоради» забудуть дорогу до вашої дачі

Через постійне зростання цін на продукти харчування, українці все більше намагаються зібрати добрий урожай на дачі, де обов'язково садять і томати, і капусту, і, звичайно, картоплю.

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На жаль, іноді після появи перших кущів їх листя обліплюють ненажери-колорадські жуки. І багато хто з дачників опиняється перед дилемою: або здорова їжа без «хімії, або втрачений урожай.

Втім, досвідчені фермери називають третю альтернативу: боротися з жуком без хімії. Про один з таких способів розповідає українське видання.



Щоб уберегти картоплю від колорадського жука, досвідчені садівники радять садити поруч з нею гірчицю. Запах гірчиці відлякає колорадських жуків, і вони залишать вашу ділянку, не турбуючи картоплю, кажуть експерти.

Проте можна навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього знадобиться розчин з гірчичного порошку.

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Інгредієнти:

Hа 10 л гарячої води (відро);

200 г гірчичного порошку;

5 ст. л. оцту (9%);

50 г натертого господарського мила (щоб суміш довше трималася на листу).

Приготування й застосування:

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Розвести гірчичний порошок у воді й дати настоятися протягом трьох годин.

Додати оцет і господарське мило.

Добре перемішати й обробити цим розчином картопляні кущі. Розчином гірчичного порошку обприскують картоплю раз в тиждень або частіше, якщо пройшов дощ або випала рясна роса.

Крім гірчиці, добре відлякують «колорадів» чорнобривці, а також настурція та календула. Тому у міжряддях рекомендують висаджувати пижму та кущову квасолю — і від жуків захищатиме, і ґрунт киснем насичуватиме.

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А цибуля та часник, які виділяючи фітонциди, окрім відлякування шкідників, ще й знижують ризик ураження картоплі фітофторозом.

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