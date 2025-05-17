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Захист від колорадського жука без «хімії»: посадіть це біля картоплі, і «колоради» забудуть дорогу до вашої дачі
Через постійне зростання цін на продукти харчування, українці все більше намагаються зібрати добрий урожай на дачі, де обов'язково садять і томати, і капусту, і, звичайно, картоплю.
На жаль, іноді після появи перших кущів їх листя обліплюють ненажери-колорадські жуки. І багато хто з дачників опиняється перед дилемою: або здорова їжа без «хімії, або втрачений урожай.
Втім, досвідчені фермери називають третю альтернативу: боротися з жуком без хімії. Про один з таких способів розповідає українське видання.
Щоб уберегти картоплю від колорадського жука, досвідчені садівники радять садити поруч з нею гірчицю. Запах гірчиці відлякає колорадських жуків, і вони залишать вашу ділянку, не турбуючи картоплю, кажуть експерти.
Проте можна навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього знадобиться розчин з гірчичного порошку.
Інгредієнти:
Hа 10 л гарячої води (відро);
200 г гірчичного порошку;
5 ст. л. оцту (9%);
50 г натертого господарського мила (щоб суміш довше трималася на листу).
Приготування й застосування:
Розвести гірчичний порошок у воді й дати настоятися протягом трьох годин.
Додати оцет і господарське мило.
Добре перемішати й обробити цим розчином картопляні кущі. Розчином гірчичного порошку обприскують картоплю раз в тиждень або частіше, якщо пройшов дощ або випала рясна роса.
Крім гірчиці, добре відлякують «колорадів» чорнобривці, а також настурція та календула. Тому у міжряддях рекомендують висаджувати пижму та кущову квасолю — і від жуків захищатиме, і ґрунт киснем насичуватиме.
А цибуля та часник, які виділяючи фітонциди, окрім відлякування шкідників, ще й знижують ризик ураження картоплі фітофторозом.85
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