Як почистити духовку без проблем: найкращі домашні засоби

Пригоріла решітка або смуги та жирні плями на дні духовки є одними з найскладніших для очищення. На жаль, пропуск цього кроку призводить до накопичення бруду та неприємного запаху під час приготування наступних страв. Але можна швидко, ефективно та без тертя почистити духовку. Все, що вам потрібно зробити, це використовувати перевірені, екологічні та дешеві методи, які змусять навіть старі пристрої сяяти як нові. Якщо наші дека та решітки дуже брудні, спочатку замочіть їх у гарячій воді з мийним засобом для посуду або кількома ложками харчової соди, пише видання Kobieta.

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Потім на весь бруд у духовці (стінки, решітка, скляні елементи) просто нанесіть пасту з харчової соди та води у співвідношенні 3:1, тобто на кожні 3 столові ложки соди додайте 1 столову ложку води. Залиште пасту на плямі щонайменше на годину. Після цього часу просто протріть духовку вологою губкою. Бруд має зникнути, як і будь-які неприємні запахи.

Для невеликих плям чудово підійде суміш спиртового оцту та води у співвідношенні 1:1. Налийте його в пульверизатор і розпиліть весь бруд, а через кілька хвилин протріть губкою. Суміш також чудово справляється з жирними відкладеннями на скляних поверхнях.

У разі стійких плям налийте воду, оцет і трохи засобу для миття посуду в жаростійку форму, потім увімкніть пристрій — встановіть режим конвекції на 150 градусів.

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Протягом 45 хвилин пароподібна суміш розчинить жир, пригорілий бруд та відкладення. Після того, як духовка охолоне, її можна протерти м’якою ганчіркою або губкою. Якщо вас турбує запах оцту, можна повторити обробку конвекцією — цього разу розчиніть у воді ложку кориці.

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