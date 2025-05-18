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Дякую за лідерство у збереженні життів: що сказав Зеленський віцепрезиденту США на зустрічі у Ватикані

18:20 18 травня 2025
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом&nbsp;— Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав інтронізацію папи римського Лева XIV, зустрівся у Ватикані з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Про це він повідомив у Telegram.

«Хороша зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі. Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню. Також торкнулися питання необхідності санкцій проти росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. Тиск на росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру», — написав він.

Президент подякував всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів.

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Як писали «ФАКТИ», державний секретар США Марко Рубіо не виключив, що Ватикан може стати місцем проведення чергових переговорів між Києвом і москвою.

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