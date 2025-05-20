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Будемо чинити опір: чергова скандальна заява Орбана щодо членства України в ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, виступив із черговою різкою критикою перспективи вступу України до Європейського Союзу. Під час публічного заходу в Будапешті він заявив, що членство України в ЄС є «найбільшою загрозою» для його країни, аргументуючи це економічними ризиками та потенційними проблемами безпеки.
Орбан продовжує повторювати, що Україна, на його думку, є «непрацездатним банкрутом», який залежить від зовнішньої фінансової допомоги. Він вважає, що Київ прагне вступити до ЄС будь-якою ціною, щоб отримати доступ до коштів європейських платників податків.
«Українці не думають про те, що можуть принести війну до ЄС, знищити європейських фермерів і перетворити нас на коридор для мафії. Але нас, угорців, це хвилює!» — заявив Орбан.
Він також розкритикував політику Брюсселя, звинувативши ЄС у спробах нав’язати Угорщині «проукраїнську коаліцію». За його словами, інтеграція України не принесе вигоди Європі, а лише створить додаткові проблеми для угорських фермерів, робітників та бюджету країни.
«Ми повинні опиратися — і будемо!» — наголосив Орбан, додавши, що Угорщина не дозволить, щоб її ресурси спрямовувалися на підтримку України через механізми ЄС.
Раніше Орбан вже висловлювався критично щодо України, звинувачуючи Київ у «кампанії наклепу» та заявляючи про нібито співпрацю української влади з опозиційною партією «Тиса».
Як повідомляли «ФАКТИ», ще один проросійський політик, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приголомшив погрозами в адрес України.176
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