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Будемо чинити опір: чергова скандальна заява Орбана щодо членства України в ЄС

14:21 20 травня 2025
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, виступив із черговою різкою критикою перспективи вступу України до Європейського Союзу. Під час публічного заходу в Будапешті він заявив, що членство України в ЄС є «найбільшою загрозою» для його країни, аргументуючи це економічними ризиками та потенційними проблемами безпеки.

Орбан продовжує повторювати, що Україна, на його думку, є «непрацездатним банкрутом», який залежить від зовнішньої фінансової допомоги. Він вважає, що Київ прагне вступити до ЄС будь-якою ціною, щоб отримати доступ до коштів європейських платників податків.

«Українці не думають про те, що можуть принести війну до ЄС, знищити європейських фермерів і перетворити нас на коридор для мафії. Але нас, угорців, це хвилює!» — заявив Орбан.

Він також розкритикував політику Брюсселя, звинувативши ЄС у спробах нав’язати Угорщині «проукраїнську коаліцію». За його словами, інтеграція України не принесе вигоди Європі, а лише створить додаткові проблеми для угорських фермерів, робітників та бюджету країни.

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«Ми повинні опиратися — і будемо!» — наголосив Орбан, додавши, що Угорщина не дозволить, щоб її ресурси спрямовувалися на підтримку України через механізми ЄС.

Раніше Орбан вже висловлювався критично щодо України, звинувачуючи Київ у «кампанії наклепу» та заявляючи про нібито співпрацю української влади з опозиційною партією «Тиса».

Як повідомляли «ФАКТИ», ще один проросійський політик, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приголомшив погрозами в адрес України.

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