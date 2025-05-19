Час дипломатії: Ердоган назвав умови для припинення війни

Можливість зустрічі путіна і президента Володимира Зеленського у Стамбулі розглядалася як історичний шанс. Так вважає турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Він додав, що головний гравець у цих переговорах саме глава кремля, та підкреслив «незамінну роль Туреччини у майбутньому Європи», пише hurriyet.

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«Тут немає жодної ситуації, спричиненої нами. Якщо подивитися на лідерів, які тут займають активну позицію, то путін є важливим провідним гравцем. Трамп також є домінантною особою. Зеленський перебуває в такій самій ситуації. Ми зателефонували їм усім. Зустріч делегацій двох країн у Стамбулі надзвичайно важлива для припинення війни. Ми докладаємо наполегливих зусиль для завершення війни з самого початку, — зазначив він. — Цей саміт був запланований як важливий крок, який зрештою відкриє двері до миру завдяки нашим зусиллям. Туреччина прагне справедливого та тривалого миру. Ми не просто кажемо „припинити війну“, ми також пропонуємо методи, готуємо ґрунт і закликаємо до цього».

На думку Ердогана, щоб війна закінчилася, гарматам потрібно замовкнути, а дипломатія повинна заговорити.

«Мирні переговори мають розпочатися, і цю можливість не можна втратити. Наше найбільше бажання — отримати остаточний результат від мирних переговорів. Тому ми рішуче налаштовані продовжувати нашу посередницьку роль, щоб покласти край цій війні. Ми докладемо всіх зусиль, щоб канали діалогу залишалися відкритими, а переговори між сторонами продовжувалися», — сказав президент Туреччини.

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Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо назвав місце, де можуть відбутись нові переговори між росією та Україною.

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