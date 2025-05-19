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Румʼяні, запашні, з ніжним вершковим кремом: відома кулінарка поділилася рецептом домашніх булочок, які нікого не залишать байдужими
Львівська майстриня Лілія Цвіт, яка любить готувати смачні пляцки, поділилася рецептом домашніх булочок з кремом. Кулінарка впевнена, що така випічка сподобається всім.
«Пухкенькі, румʼяні, запашні! А ніжний вершковий крем чудово доповнює дріжджове тісто! Такий рецепт нікого не залишить байдужим!» — зазначила господиня.
Інгредієнти на 16 шт:
борошно — 400 г
цукор — 75 г
ванільний цукор — 10 г
сіль — 1/3 ч.л.
молоко — 200 мл
дріжджі живі — 20 г
яйця — 1 шт.
вершкове масло — 40 г
Для крему:
молоко — 350 мл.
яйця — 1 шт.
цукор — 4 ст.л.
ванільний цукор — 1 ч.л.
крохмаль кукурудзяний — 2 ст.л.
вершкове масло — 40 г
Для змащування:
жовток — 1 шт
молоко — 1 ст.л.
Приготування:
Для приготування крему частину молока закип'ятити.
До іншої частини молока додати яйце, цукор, ванілін й крохмаль. Все добре перемішати, щоб не було грудочок.
У молоко поступово додати яєчну суміш й перемішати.
Як тільки крем стає густим, додати шматочок масла, перемішати й забрати з плити.
Накрити крем харчовою плівкою й дати охолодитися.
Далі — приготування тіста. До теплого молока додати дріжджі, трохи цукру, перемішати й дати постояти, щоб дріжджі активувалися.
В окремій мисці з'єднати борошно, цукор, ванілін, сіль та перемішати.
До сухої суміші додати молоко з дріжджами, яйце й замішати туге тісто.
Наприкінці додати розтоплене вершкове масло й замісити тісто. Вимішувати потрібно, щоб тісто повністю ввібрало в себе все масло. Повинно вийти еластичне тісто, яке приємне на дотик.
Накрити тісто плівкою й залишити на півтори години, щоб підійшло.
Через певний час розділити тісто на 16 рівних частин й сформувати кульки. Кульки залишити трохи підійти під рушником.
Кожну кульку тоненько розкачати, додати начинку й сформувати булочки, як показано у відео.
Сформовані булочки викласти на деко й залишити підійти на 20 хвилин у теплому місці.
Змастити булочки жовтком, змішаним з молоком.
Випікати при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.
Раніше Лілія Цвіт розповіла, як приготувати пляцок з ревенем та маком.122
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