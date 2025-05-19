Румʼяні, запашні, з ніжним вершковим кремом: відома кулінарка поділилася рецептом домашніх булочок, які нікого не залишать байдужими

Львівська майстриня Лілія Цвіт, яка любить готувати смачні пляцки, поділилася рецептом домашніх булочок з кремом. Кулінарка впевнена, що така випічка сподобається всім.

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«Пухкенькі, румʼяні, запашні! А ніжний вершковий крем чудово доповнює дріжджове тісто! Такий рецепт нікого не залишить байдужим!» — зазначила господиня.

Інгредієнти на 16 шт:

борошно — 400 г

цукор — 75 г

ванільний цукор — 10 г

сіль — 1/3 ч.л.

молоко — 200 мл

дріжджі живі — 20 г

яйця — 1 шт.

вершкове масло — 40 г

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Для крему:

молоко — 350 мл.

яйця — 1 шт.

цукор — 4 ст.л.

ванільний цукор — 1 ч.л.

крохмаль кукурудзяний — 2 ст.л.

вершкове масло — 40 г

Для змащування:

жовток — 1 шт

молоко — 1 ст.л.

Приготування:

Для приготування крему частину молока закип'ятити.

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До іншої частини молока додати яйце, цукор, ванілін й крохмаль. Все добре перемішати, щоб не було грудочок.

У молоко поступово додати яєчну суміш й перемішати.

Як тільки крем стає густим, додати шматочок масла, перемішати й забрати з плити.

Накрити крем харчовою плівкою й дати охолодитися.

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Далі — приготування тіста. До теплого молока додати дріжджі, трохи цукру, перемішати й дати постояти, щоб дріжджі активувалися.

В окремій мисці з'єднати борошно, цукор, ванілін, сіль та перемішати.

До сухої суміші додати молоко з дріжджами, яйце й замішати туге тісто.

Наприкінці додати розтоплене вершкове масло й замісити тісто. Вимішувати потрібно, щоб тісто повністю ввібрало в себе все масло. Повинно вийти еластичне тісто, яке приємне на дотик.

Накрити тісто плівкою й залишити на півтори години, щоб підійшло.

Через певний час розділити тісто на 16 рівних частин й сформувати кульки. Кульки залишити трохи підійти під рушником.

Кожну кульку тоненько розкачати, додати начинку й сформувати булочки, як показано у відео.

Сформовані булочки викласти на деко й залишити підійти на 20 хвилин у теплому місці.

Змастити булочки жовтком, змішаним з молоком.

Випікати при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.

Раніше Лілія Цвіт розповіла, як приготувати пляцок з ревенем та маком.

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