У Європі розчаровані рішеннями Трампа щодо росії: про що йдеться

Європейські чиновники не впевнені в позиції Дональда Трампа щодо війни росії в Україні, адже прямі переговори завершилися без домовленості про припинення вогню. росія висунула максималістські вимоги, включно з прийняттям Україною нейтрального статусу та визнанням Криму та чотирьох інших регіонів російськими, що суперечить умовам, запропонованим США. Європейські чиновники розчаровані та спантеличені постійними коливаннями Трампа й сподіваються, що він запровадить жорсткі санкції проти росії, але не впевнені, чи виконає він свої попередні погрози, пише Bloomberg.

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Європейські чиновники не уявляють, що президент Трамп скаже наступного разу про війну росії в Україні. Лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії приєдналися до президента України Володимира Зеленського в телефонній розмові з Трампом, щоб обговорити наступні кроки. Хоча європейці висловили розчарування результатами стамбульських переговорів, не зрозуміло, чи схилили вони Трампа до жорсткішого підходу до президента рф.

Тиждень тому був оптимізм, що місяці кропіткої дипломатії принесли свої плоди. США та Європа, здавалося, були на одній хвилі щодо ультиматуму: якщо путін не погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню, вони накладуть на росію потужні санкції.

Коли путін обійшов цю вимогу та запропонував натомість відновити прямі переговори з Україною, настрої почали змінюватися. Хоча європейські лідери думали, що мають підтримку Трампа щодо санкцій, він закликав Зеленського «негайно» зустрітися з росією, щоб з'ясувати, чи можлива мирна угода.

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Але нічого не вийшло. Замість цього європейські лідери, які зібралися днями в Албанії, були змушені висловити своє обурення тим, що російський президент обрав чиновників нижчого рівня для представлення його інтересів на переговорах. За словами людей, знайомих з ходом зустрічі, російська сторона висунула жорсткі вимоги. Україна повинна прийняти нейтральний статус без присутності іноземних військ або зброї масового знищення, відмовитися від вимог військових репарацій з боку росії та змиритися з втратою Криму та чотирьох інших регіонів, які московські війська не повністю окупували.

Публічно європейці дотримуються своєї лінії: санкції будуть запроваджені, якщо путін і надалі відмовлятиметься від перемир'я.

«Разом зі США і більш ніж 30 іншими партнерами ми чітко заявили, що не потерпимо, якщо росія зірве перемир'я», — заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер журналістам в Албанії.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку Володимира Горбача, політичного аналітика Інституту Євроатлантичного співробітництва, зараз кремль, не поступаючись нічим, фактично примушує Україну слідувати своєму плану на очах обуреної Європи й байдужого Трампа.

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