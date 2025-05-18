Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з путіним у Стамбулі, але останній відмовився, надіславши лише делегацію кремлівських маріонеток. Потім Трамп скасував зустріч. Український лідер і весь світ залишаються в повній невизначеності щодо того, чи буде наступним кроком президента США посилення санкцій проти неслухняної росії, або ж він вимкне напругу в стосунках з нещасною Україною. Дональд Трамп не приховує свого нетерпіння до обох сторін у війні, і особливо своєї неприязні до Зеленського.

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«Українці, безумовно, відчули сплеск тривоги, почувши останню заяву Трампа про те, що мир настане лише тоді, коли він і путін зустрінуться віч-на-віч. Якщо така зустріч справді відбудеться, то зарозумілість американського президента цілком може означати, що він погодиться на все, поступиться будь-чим, аби мати змогу заявити, що він уклав угоду», — пише політолог Макс Гастінгс.

Якщо США знову припинять постачання, Україна зможе продовжувати воювати, можливо, чотири місяці, перш ніж у неї закінчаться ключові боєприпаси, особливо 155-мм артилерійські боєприпаси і ракети ППО «Патріот», вважає він.

«Яка б підтримуюча риторика не лунала з європейських столиць, Європейський Союз не в змозі заповнити цю прогалину. Британці спустошили наші арсенали і підтримують лише цівку зброї, що виходить з заводів. Тим часом путін вважає, що всі карти у нього в руках, і Трамп публічно підтримав цю думку. Економічні санкції, які з січня США потихеньку послабили щодо російських фінансових операцій, не є достатньо жорсткими, щоб змусити кремль зупинитися. путін купує зброю і боєприпаси за частку ціни, яку Зеленський і його іноземні прихильники платять за західне озброєння. За оцінками, Північна Корея надала росії 6 мільйонів артилерійських снарядів, що становить близько 40% її споживання. Найманці заповнюють зяючі дірки в російських лавах, утворені втратами», — зауважує Гастінгс.

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Один з авторів Foreign Affairs, журналу Ради з міжнародних відносин США, писав у 2022 році, що навіть якщо росіяни не зможуть завоювати Україну, вони зможуть зробити її страшним місцем для життя і гнилим об'єктом для інвесторів. Тоді це здавалося розумним, і залишається таким і зараз.

путін робить ставку на те, що якщо він протримається, то цей президент США рано чи пізно піде, тому що він не бачить в Україні нічого для себе.

«Таким чином, країна врешті-решт перетвориться на невдалу державу, над якою путін зможе забезпечити собі гегемонію. Він вже досяг цього з сусідньою білоруссю і знаходиться на шляху до отримання контролю над Грузією та Молдовою. путін — людина з нав'язливою ідеєю: відновити Російську імперію, старий Радянський Союз; відродити те, що він і величезна кількість його людей вважають своєю національною величчю. Загальна картина полягає в тому, що росія розширює свій вплив за кордоном, в той час як США стрімко відступають від своїх закордонних зобов'язань», — зазначає політолог.

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Тим часом у кремлі назвали умови можливої зустрічі Зеленського і путіна.

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