Паштет з незвичайного інгредієнта: просто, дешево та фантастично смачно

Хто ж не любить ніжних паштетів! Але в супермаркеті зовсім маленька баночка коштує недешево. А приготувати вдома такий смаколик зовсім нескладно. І обійдеться він досить дешево, тому що потрушки коштують недорого.

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Курячий паштет — страва фантастично смачна. Особливо якщо поєднуєте його зі свіжим хлібом чи тостами. Доповнюйте його ягідним соусом — це дуже смачно! Такі смаколики доречні і у свята, і в будні.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом, який варто взяти до уваги.

Курячий паштет

300 г курячих сердець

1 цибулина

1 морквина

Сіль

Перець

1 варене яйце

50 г вершкового масла

За бажанням можна додати часник і перчик чилі

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Курячі серця промити й відварити до готовності. Подрібнити у блендері, додавши сіль, перець, варене яйце та частину вершкового масла. Збити. Решту масла розтоплюємо, додавши цибулю й морквину. Додати пасеровані овочі до маси. Пропустити через блендер. Можна перетерти через сито. Помістити на ніч у холодильник.



І смачного!

Раніше кулінарка Наталія Бевза поділилася чудовим рецептом печінкового паштету — смачної та ситної намазки на хліб.

Фото Елли Іванової

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