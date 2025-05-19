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Паштет з незвичайного інгредієнта: просто, дешево та фантастично смачно
Хто ж не любить ніжних паштетів! Але в супермаркеті зовсім маленька баночка коштує недешево. А приготувати вдома такий смаколик зовсім нескладно. І обійдеться він досить дешево, тому що потрушки коштують недорого.
Курячий паштет — страва фантастично смачна. Особливо якщо поєднуєте його зі свіжим хлібом чи тостами. Доповнюйте його ягідним соусом — це дуже смачно! Такі смаколики доречні і у свята, і в будні.
Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом, який варто взяти до уваги.
Курячий паштет
300 г курячих сердець
1 цибулина
1 морквина
Сіль
Перець
1 варене яйце
50 г вершкового масла
За бажанням можна додати часник і перчик чилі
Курячі серця промити й відварити до готовності. Подрібнити у блендері, додавши сіль, перець, варене яйце та частину вершкового масла. Збити. Решту масла розтоплюємо, додавши цибулю й морквину. Додати пасеровані овочі до маси. Пропустити через блендер. Можна перетерти через сито. Помістити на ніч у холодильник.
І смачного!
Раніше кулінарка Наталія Бевза поділилася чудовим рецептом печінкового паштету — смачної та ситної намазки на хліб.
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Фото Елли Іванової297
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