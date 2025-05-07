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Печінковий паштет з несподіваним інгредієнтом: смачно, як у ресторані

21:59 7 травня 2025
Печінковий паштет. Фото Елли Іванової

Паштети ніжні та смачні. Сьогодні у продажу їх чимало. Але коштують вони дорого. Приготовлений вдома паштет обійдеться набагато дешевше. До того ж домашній паштет є домашній. Ви можете бути впевнені, що він натуральний. А натуральна їжа — запорука здоров'я.

Рецептом печінкового паштету з додаванням гарбуза поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні та відкривати цікаві смаки. Готуйте із задоволенням! Пригощайте смачною їжею рідних та близьких. Подавайте її гарно.

Смачний паштет із печінки з додаванням гарбуза

300 г курячої печінки

Сіль

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Перець

150 г гарбуза

2 цибулини

2 столові ложки олії

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Запікаємо приблизно 15 хвилин при температурі 180 градусів печінку, цибулю, гарбуз, попередньо посоливши, поперчивши і додавши олію.

Додаємо 100 г м'якого вершкового масла та пропускаємо через блендер, а потім ще за бажання й через сито. Поливаємо розтопленим вершковим маслом (30 г).

Поміщаємо в холодильник на ніч.

І смачного!

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Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати дуже смачну мариновану цибулю.

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Фото Елли Іванової

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