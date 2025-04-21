Печінковий паштет: смачна та ситна намазка на хліб

Це ароматний та простий рецепт смачної намазки. Готується дуже швидко і з доступних інгредієнтів.

Виходить рідкувата консистенція. Це якраз така потрібна, для того щоб вийшла чудова намазка на хліб, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

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Інгредієнти: 500 г курячої печінки

1велика цибуля

1велика морква

20 мл вершків (можна молоко)

30 г вершкового масла

сіль, приправи до смаку

Приготування:

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Печінку гарненько промиваємо, можна трішки відмочити. Розрізаємо на чотири частини цибулю, нарізаємо моркву кубиками, але дрібнішими, тому що вона довше готується, ніж інші інгредієнти.

Все перемішуємо і трохи солимо.

Перекладаємо в рукав для запікання, добре зав'язуємо кінці і ставимо на деко в духовку запікатися при t 160 °C на 30 хв.

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Витягуємо з духовки, розрізаємо рукав і все кладемо в посудину, в якій буде зручно збивати блендером в однорідну масу. Потім додаємо масло, вершки і ще раз пробиваємо. Пробуємо на смак, якщо треба, додаємо сіль та приправи до смаку.

Чекаємо до повного вистигання, викладаємо в контейнер і ставимо в холодильник.

Виходить дуже смачна намазка на хліб! Зверху можна також посипати зеленою цибулькою або кропом.

Нагадаємо простий рецепт часникового хлібу — пікантної випічки, яка вийде у кожної господині.

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