Печінковий паштет: смачна та ситна намазка на хліб
Це ароматний та простий рецепт смачної намазки. Готується дуже швидко і з доступних інгредієнтів.
Виходить рідкувата консистенція. Це якраз така потрібна, для того щоб вийшла чудова намазка на хліб, ділиться кулінарка Наталія Бевза.
Інгредієнти:
- 500 г курячої печінки
- 1велика цибуля
- 1велика морква
- 20 мл вершків (можна молоко)
- 30 г вершкового масла
- сіль, приправи до смаку
Приготування:
Печінку гарненько промиваємо, можна трішки відмочити. Розрізаємо на чотири частини цибулю, нарізаємо моркву кубиками, але дрібнішими, тому що вона довше готується, ніж інші інгредієнти.
Все перемішуємо і трохи солимо.
Перекладаємо в рукав для запікання, добре зав'язуємо кінці і ставимо на деко в духовку запікатися при t 160 °C на 30 хв.
Витягуємо з духовки, розрізаємо рукав і все кладемо в посудину, в якій буде зручно збивати блендером в однорідну масу. Потім додаємо масло, вершки і ще раз пробиваємо. Пробуємо на смак, якщо треба, додаємо сіль та приправи до смаку.
Чекаємо до повного вистигання, викладаємо в контейнер і ставимо в холодильник.
Виходить дуже смачна намазка на хліб! Зверху можна також посипати зеленою цибулькою або кропом.
Нагадаємо простий рецепт часникового хлібу — пікантної випічки, яка вийде у кожної господині.61
Читайте нас у Facebook