Дієтичний форшмак: їжте скільки заманеться, жодні калорії вам не страшні

Форшмак — дуже популярна закуска єврейської кухні, паштет з оселедця. Дуже смачна та незвичайна страва. Зазвичай у форшмак додають багато вершкового масла та вмочений у молоці білий хліб. Але можна приготувати й дієтичний форшмак, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

ВІДЕО ДНЯ

Складники: Оселедець — 50 г

Яблуко — 40 г

Яйце варене — 1 шт.

Цибуля — 20 г

Оливкова олія — ½ ч. л.

Лимонний сік — 20 г

Бездріжджовий хліб або хлібці — 20 г

Зелень і спеції — на смак.

Приготування:

Оселедець відділяємо від кісточок і нарізаємо на невеличкі шматочки. Яйце і яблуко теж нарізаємо. Цибулю нарізаємо мілким кубиком заливаємо окропом і додаємо оцет, щоб вийшла вся гіркота. Лишаємо цибулю на 3 — 5 хв., потім зливаємо рідину. В блендер відправляємо оселедець, яйце, яблуко, цибулю, олію, лимонний сік та мілко нарізану зелень. Все ретельно перебиваємо. Подаємо форшмак з грінками з хліба або з хлібцями.

РЕКЛАМА

Раніше шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко) поділилася рецептом смачної рибної намазки, уточнивши, що йдеться не про форшмак із оселедця, а саме про паштет зі скумбрії, який готується за п'ять хвилин.

РЕКЛАМА

298

Читайте нас у Facebook