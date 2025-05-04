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Дієтичний форшмак: їжте скільки заманеться, жодні калорії вам не страшні

20:06 4 травня 2025
Дієтичний форшмак

Форшмак — дуже популярна закуска єврейської кухні, паштет з оселедця. Дуже смачна та незвичайна страва. Зазвичай у форшмак додають багато вершкового масла та вмочений у молоці білий хліб. Але можна приготувати й дієтичний форшмак, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

  • Оселедець — 50 г
  • Яблуко — 40 г
  • Яйце варене — 1 шт.
  • Цибуля — 20 г
  • Оливкова олія — ½ ч. л.
  • Лимонний сік — 20 г
  • Бездріжджовий хліб або хлібці — 20 г
  • Зелень і спеції — на смак.

Приготування:

Оселедець відділяємо від кісточок і нарізаємо на невеличкі шматочки. Яйце і яблуко теж нарізаємо. Цибулю нарізаємо мілким кубиком заливаємо окропом і додаємо оцет, щоб вийшла вся гіркота. Лишаємо цибулю на 3 — 5 хв., потім зливаємо рідину. В блендер відправляємо оселедець, яйце, яблуко, цибулю, олію, лимонний сік та мілко нарізану зелень. Все ретельно перебиваємо. Подаємо форшмак з грінками з хліба або з хлібцями.

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Раніше шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко) поділилася рецептом смачної рибної намазки, уточнивши, що йдеться не про форшмак із оселедця, а саме про паштет зі скумбрії, який готується за п'ять хвилин.

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