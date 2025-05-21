Техогляд за новими правилами: кого стосуються зміни, скільки коштуватиме

Ще у 2024 році деякі європейські країни унеможливили в'їзд на свою територію авто, які не пройшли технічний огляд. Таким чином українцям не завадило б пройти технічний огляд, тим більше що правила його проходження з 19 травня змінилися.

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Так, Кабінет міністрів України своєю Постановою № 286 змінив правила проходження техогляду авто, які набули чинності з 19 травня. Документ регулює новий порядок його проходження, правила, ціну та інше.

Так, основними нововведеннями в процесі техогляду по-новому стали:

проведення обов'язкової відеофіксації, яка здійснюється під час процесу перевірки конструкції та технічного стану авто;

здійснення фотозйомки з усіх боків авто з увімкненими фарами, «аварійкою» тощо. При цьому не менше 70% площі фото повинно займати зображення авто, що необхідно для забезпечення можливості визначення марки, кольору, номерних знаків авто. Також необхідно обов'язково фотографувати авто всередині, щоб на ньому були одометр, тахограф (якщо є), додаткові педалі. Саме фото не можна редагувати, а на ньому має бути дата;

можна не робити фото гальмівних випробувань, димності, друк фото на протоколі;

сама постанова стосується лише категорій транспортних засобів, які вже підлягають обов'язковому техогляду.

Огляд зобов'язані проходити не всі. Так, це не торкнеться:

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легкових автомобілей, причепів/напівпричепів до них (крім таксі та машин, що використовуються для перевезень з метою отримання прибутку) — незалежно від року випуску;

легкових автомобілей, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку, вантажних авто вантажопідйомністю до 3,5 тонн та причепів до них — віком до двох років;

мотоциклів, мопедів, мотоколясок та подібного, прирівняного до них транспорту — незалежно від року випуску.

Також Кабінет міністрів встановив нові ціни за проходження технічного огляду, які, щоправда, почнуть діяти лише з 1 червня:

для легкових та вантажних автомобілів до 3,5 тонн вартість зросте з 1050 до 1700 грн;

для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонни — з 1500 до 2300 грн;

для причепів та мотоциклів — до 2300 грн залежно від категорії.

При цьому, якщо технічний огляд не буде вчасно пройдений, автовласника чекає покарання у вигляді 340 гривень за першу зупинку Нацполіцією за їзду без ТО, та 17 000 гривень за повторне порушення. Також його може очікувати позбавлення прав керування на термін від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт від 5 до 10 днів.

Втім, як раніше писали «ФАКТИ», оштрафувати автовласника можуть не тільки за відсутність ТО, але й за перебування у власному авто, щоправда за однієї умови.

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