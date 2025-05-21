Подорожчання до кінця року не очікується: названо ТОП-5 продуктів харчування зі стабільною ціною

В Україні постійно зростають ціни на певні товари під впливом багатьох чинників, серед яких війна, погодні умови, світові ціни, інфляція, логістика та енергоносії.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас експерти виділяють деякі групи продуктів, де зростання цін може бути менш значним або навіть можливе тимчасове здешевлення за певних умов, пише видання «РБК-Україна» з посиланням на аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

За даними УКАБ, соняшникова олія на початку місяця зросла в ціні на 2%. Проте, у квітні обсяги переробки соняшнику в Україні зросли на 7% порівняно з березнем, що пов'язано з сезонним збільшенням пропозиції сировини та помірним зростанням попиту на олію.

Очікується, що сировини буде достатньо для переробки, що стабілізує ціни надалі. Зазначимо, що на початку травня середня вартість олії соняшникової становила 76,7 грн за пляшку 850 мл. Це на 30% вище за минулорічну ціну.



Вартість рису нижча на 13%, ніж торік. В Україні рис переважно імпортний, тому ціни залежать від глобальних ринків.

Світові ціни на рис впали до багаторічного мінімуму, оскільки валюта Індії, найбільшого експортера рису, зміцнюється, а значні індійські запаси та високий врожай в Азії обмежують зростання цін. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), світова пропозиція рису цього року на 27% перевищує попит, що сприятиме стабільності цін.

РЕКЛАМА

Український ринок молока на початку травня теж зберігає стабільність. Середні закупівельні ціни тримаються майже на одному рівні вже другий місяць поспіль. Коливання цін на прилавках становить 1−6% залежно від виду продукції.

Обсяг виробництва молока в Україні з січня по березень становив 1 447,3 тисяч тон, що на 3,5% менше, ніж у 2024 році. Прогнозується, що внутрішній попит й надалі буде слабким серед населення. При цьому суттєвого зниження цін не очікується найближчим часом.



У першій половині року спостерігалося зростання цін на яйця, але, як і прогнозувалося, після Великодніх свят ціна на яйця почала знижуватися. За останній місяць вона впала на 5% до середньої 72,3 грн/десяток.

Очікується подальше зниження завдяки збільшенню пропозиції від домашніх господарств та теплій погоді. Загалом, яйця можуть увійти до списку продуктів зі стабільною або навіть знижуваною ціною у другій половині року.



Ціни на овочі теж починають змінюватися під впливом зростання обсягів як вітчизняної продукції, так і імпорту. Вартість сезонних овочів, таких як огірки, томати, капуста, буряк, морква та картопля, впаде у сезон дозрівання і триматиметься стабільною щонайменше до настання холодів.

РЕКЛАМА

Зокрема, огірки за останній місяць знизились в ціні на 31%, а помідори — на 21% у роздрібних закупівлях. Це пов'язано зі збільшенням вітчизняної пропозиції з закритого ґрунту (теплиці) та стабільним імпортом. У найближчі пару тижнів ціни на огірки можуть просісти ще на 5−10%.

Аналітик УКАБ Максим Гопка також зазначав, що подальша динаміка вартості залежатиме від погодних умов, але ціни відрізнятимуться від минулорічних.



Водночас Національний банк України (НБУ) у своєму звіті відзначає, що продовольча інфляція в країні прискорювалася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени 2024, що позначилося на врожайності та якості продукції. Так, збільшення інфляції у квітні 2025 значною мірою було зумовлене залишковими ефектами минулорічних неврожаїв.

Однак, згідно з прогнозом НБУ, влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження і вже наприкінці року впасти нижче 10%.

Це стане можливим завдяки вичерпанню залишкових ефектів гірших торішніх врожаїв та надходженню пропозиції нового врожаю. Потенціал до стримування продовольчої інфляції за рахунок імпорту цього року також є більшим, оскільки внутрішні ціни вже набагато ближчі до світових.

РЕКЛАМА

«Надалі за умови, що не буде значних шоків пропозиції, продовольча інфляція повернеться до відносно низьких значень (близько 3%) завдяки поступовому нарощуванню виробництва продуктів харчування і налагодженню логістики», — зазначено в інфляційному звіті НБУ за минулий місяць.

Тому вказані групи товарів, скоріше за все, не будуть значно дорожчати, і ціни на них, за прогнозами, залишатимуться стабільними.

Разом з тим, за певні комунальні послуги українцям, скоріш за все, доведеться платити більше. А монополістам на ринку отримувати десятки мільярдів гривень прибутку.

61

Читайте нас у Facebook