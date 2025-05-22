Навіщо в салоні автомобіля потрібні використані чайні пакетики: лайфхак від водіїв із великим стажем

З неприємним запахом в салоні автівки можно боротися як за допомогою магазинних освіжувачів повітря, так і звичайних побутових речей. Це можуть бути, наприклад, звичайні прищіпки, оброблені ефірною олією, або ж наповнювач туалету для котів. Другий варіант особливо підійте тим водіям, які часто перевозять в машині їжу чи тварин.

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А видання SUV News пише про ще один бюджетний «освіжувач» — чайні пакетики, які мають властивість поглинати неприємні запахи. До речі, вони можуть бути як новими, так і вживаними. Особливо для цього підходитимуть фруктові чи ягідні суміші.

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Зазначається, що один такий пакетик може «працювати» освіжувачем протягом кількох тижнів — до місяця. Його радять розміщувати в місці з найкращою циркуляцією повітря — на передній панелі автомобіля.

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А ще пактик чаю може запобігати волозі на лобовому склі, особливо тоді, коли перепад температур зовні і всередині занадто великий. Їх варто розміщувати під лобовим склом або підвішувати на дзеркалі.

До речі, таку ж функцію може виконувати мішечок із сіллю, розміщений біля лобового скла на ніч в холодну пору року.

Фото Pixabay

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