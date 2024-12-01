Навіщо досвідчені водії взимку возять із собою мішечок із сіллю: перевірений лайфхак

З настанням холодів автовласники, яки залишають свої машини на ніч просто неба, зтикаються з тим, що до ранку на склі у середині салону через перепад температур може осісти конденсат. Лобове скло може не просто запотіти, а ще й обмержнути. Є кілька лайфхаків, які дозволяють боротися з цією проблемою. Наприклад, обробка скла оцтом чи спиртом, або піною для гоління.

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Також запобігти виникненню конденсату може просто кухонна сіль, якщо мішечок з нею на ніч залишити біля лобового скла в автівці, стверджує видання avtopilot.com.ua. Кам'яна сіль в такому випадку спрацює як сорбент, поглинаючи зайву вологу.

Цей спосіб є не тількі дуже ефективний, осклькі хлорид натрію маєа гарну поглинаючу властивість, але й безпечний — кам'яна сіль, на відміну від промислових засобів, не містить агресивних речовин.

До речі, виконувати таку ж функцію може й наповнювач для котячих туалетів. Втім, він може допомогти не лише боротися із зайвою вологою в салоні, але й стати у нагоді в інших ситуаціях.

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Так, наповнювач може допомгти нейтралізувати неприємний запах в салоні, якщо в автівці перевозять їжу чи тварин. А ще він може стати гарним допоміжним засобом для того, аби автівка, яка, наприклад, виїхала на льодове покриття, мала нормальне зчеплення з дорожньої поверхнею та могла воиїхати на безпечну ділянку. Для цього наповнювач потрібно висипати під колеса.

Також ранком після холодної ночі водії можуть зіткнутися з примерзанням гальмівних колодок. Якщо це сталося біля дому, то можна винести з квартири гарячу воду та полити на барабани. Втім, цей спосіб підійде, якщо на вулиці не дуже низькі температури. Ще один лайфхак — використання шлангу, наприклад, від пилосмока. Один його край можна під'єднати до вихлопної труби машини і підвести теплий вихлоп до замерзлого барабана.

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Фото Pixabay

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