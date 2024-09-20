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Навіщо досвідчені водії возять у салоні… дерев'яну прищіпку: простий та геніальний лайфхак для автомобілістів

11:39 20 вересня 2024
Прищіпки

Автомобілісти часто стикаються з ситуацією, коли в салоні автомобіля відчувається неприємний запах — це може бути і запах палива, і їжі, і мастил або омивача для скла. Є кілька простих речей (іноді навіть несподіваних), які допоможуть боротися з цим. Наприклад, котячий наповнювач чи звичайні дерев'яні прищіпки.

Як пише ukraine.hyser.com.ua, звичайна дерев'яна прищіпка для білизни допоможе прибрати неприємний запах з салону автомобіля, якщо на неї нанести пару крапель ефірної олії і закріпити її на вентиляційній решітці. Стверджується, що приємний запах триматиметься в салоні автомобіля довше, ніж при використанні спеціальних ароматизаторів.

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Для цього рекомендують вибирати олії з цитрусовими, лавандовими або м'ятними ароматами. Його потрібно розподіляти по прищіпці рівномірно, проте не переборщувати, щоб уникнути надлишкового аромату.

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Як тільки прищіпка закріплена, дайте їй час для того, щоб дерево ввібрало ефірну олію. При включенні вентиляції або при русі автомобіля повітря проходитиме через прищіпку, поширюючи аромат по всьому салону. З часом запах буде менш інтенсивним — ефірне масло потрібно додавати час від часу.

Про те, які специфічні запахи в салоні мають насторожити автовласника, адже вони можуть попереджати про несправності в автомобілі, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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