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Перець по-балканськи: чудова закуска для святкового столу
Запечені овочі, зокрема печений перець — це просто якась магія, яку можна їсти і вдень і вночі з будь- якими додатками або без. Перець виходить дуже соковитим. Дуже смачно до гарніру, просто з хлібчиком, або на канапку чи брускету, ділиться кулінарка Оксана Ігнатишина.
Інгредієнти:
- 5 шт. крупних мʼясистих перців,
- 2−3 зубка часника
- 1 гострий перець (або за смаком, або декілька дрібок сухого)
- петрушка або кінза
- олія — 50 г (бажано оливкова, але даємо, що маємо)
- яблучний оцет або лимонний сік — 50 мл
- 1 ч. л. солі
- 2 ч. л. цукру
- вода — 50 мл
Приготування:
Перці запекти в духовці або на грилі до чорних підпалин, скласти в пакет і щільно закрутити. Коли перець пом’якшає і вистигне — зняти шкірку і вичистити насіння. Руками розділити на бажані по товщині смужки.
Приготувати маринад з води, олії, оцту, солі та цукру, видавити в маринад часник і нарізати зелень та гострий перчик.
Викласти в контейнер перчик, поливаючи його маринадом. Гарно струсити і залишити на декілька годин маринуватися. Відкрити, спробувати.
Якщо чогось не вистачає — додати за смаком — сіль, цукор або кислоту. І смачного!
Нагадаємо рецепт маринованого гострого перцю по-балканськи.11
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