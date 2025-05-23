Перець по-балканськи: чудова закуска для святкового столу

Запечені овочі, зокрема печений перець — це просто якась магія, яку можна їсти і вдень і вночі з будь- якими додатками або без. Перець виходить дуже соковитим. Дуже смачно до гарніру, просто з хлібчиком, або на канапку чи брускету, ділиться кулінарка Оксана Ігнатишина.

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Інгредієнти: 5 шт. крупних мʼясистих перців,

2−3 зубка часника

1 гострий перець (або за смаком, або декілька дрібок сухого)

петрушка або кінза

олія — 50 г (бажано оливкова, але даємо, що маємо)

яблучний оцет або лимонний сік — 50 мл

1 ч. л. солі

2 ч. л. цукру

вода — 50 мл

Приготування:

Перці запекти в духовці або на грилі до чорних підпалин, скласти в пакет і щільно закрутити. Коли перець пом’якшає і вистигне — зняти шкірку і вичистити насіння. Руками розділити на бажані по товщині смужки.

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Приготувати маринад з води, олії, оцту, солі та цукру, видавити в маринад часник і нарізати зелень та гострий перчик.

Викласти в контейнер перчик, поливаючи його маринадом. Гарно струсити і залишити на декілька годин маринуватися. Відкрити, спробувати.

Якщо чогось не вистачає — додати за смаком — сіль, цукор або кислоту. І смачного!

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Нагадаємо рецепт маринованого гострого перцю по-балканськи.

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