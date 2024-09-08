Маринований гострий перець по-балканськи: чудово доповнить піцу, печеню, різотто

У балканських країнах перець — король столу. Особливу пікантність блюдам дає гострий зелений перець. Його маринують і доповнюють ним піцу, різотто, пасту, печеню… Навіть до борщу чи супу він стане чудовим доповненням. Також зовсім небагато цього перцю можна додати в м'який сир — і це теж буде смачно.

ВІДЕО ДНЯ

У ресторанах такий перець подають разом із зеленими оливками. Це красиво та апетитно.

Рецептом маринованого гострого перцю по-балканськи поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Такий перець готується досить швидко і просто, — каже Ардія Діаманті. — Ви можете переконатись у цьому самі. Готуйте із задоволенням! Відкривайте для себе нові страви та рецепти!

РЕКЛАМА

Маринований гострий перець Кріп — пучок

Перець зелений — 10−15 шт. Маринад: РЕКЛАМА вода та яблучний оцет у однаковій пропорції (приблизно по 250 мл)

сіль — 2 ст. ложки

цукор — 2 ст. ложки

Перець помістити в ємність, додавши гілочки свіжого кропу. Залити гарячим маринадом, доведеним до кипіння. Після того як охолоне, помістити в холодильник на добу.

І смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт болгарського перцю, маринованого з медом. Побалуйте також близьких смачною, соковитою та ароматною закускою з пікантною добавкою — перцем по-корейськи.

Фото з альбому Ольги Сметанської

81

Читайте нас у Facebook