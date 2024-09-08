Маринований гострий перець по-балканськи: чудово доповнить піцу, печеню, різотто
У балканських країнах перець — король столу. Особливу пікантність блюдам дає гострий зелений перець. Його маринують і доповнюють ним піцу, різотто, пасту, печеню… Навіть до борщу чи супу він стане чудовим доповненням. Також зовсім небагато цього перцю можна додати в м'який сир — і це теж буде смачно.
У ресторанах такий перець подають разом із зеленими оливками. Це красиво та апетитно.
Рецептом маринованого гострого перцю по-балканськи поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Такий перець готується досить швидко і просто, — каже Ардія Діаманті. — Ви можете переконатись у цьому самі. Готуйте із задоволенням! Відкривайте для себе нові страви та рецепти!
Маринований гострий перець
- Кріп — пучок
- Перець зелений — 10−15 шт.
Маринад:
- вода та яблучний оцет у однаковій пропорції (приблизно по 250 мл)
- сіль — 2 ст. ложки
- цукор — 2 ст. ложки
Перець помістити в ємність, додавши гілочки свіжого кропу. Залити гарячим маринадом, доведеним до кипіння. Після того як охолоне, помістити в холодильник на добу.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт болгарського перцю, маринованого з медом. Побалуйте також близьких смачною, соковитою та ароматною закускою з пікантною добавкою — перцем по-корейськи.
Фото з альбому Ольги Сметанської81
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