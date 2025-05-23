Накип у чайнику розчиниться без жодного тертя: ці прості способи вас приємно вразять

Накип, що накопичується всередині чайника, є не лише естетичним дефектом. Це фактор, який псує смак кави, чаю та страв, приготованих з використанням кип'яченої в ньому води. Сервісні техніки вказують, що це також є основною причиною відправлення обладнання на ремонт. Якщо ми хочемо уникнути швидкої заміни пристрою на новий, а також заощадити трохи грошей на купівлі спеціалізованих засобів для чищення, можна брати продукти, які є у нас вдома, пише видання Kobieta.

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Якщо ви плануєте ретельно почистити чайник, варто ознайомитися з рекомендаціями виробників. Більшість рекомендує чистити пристрій приблизно двічі на місяць. Важливо кілька разів після видалення накипу налити, закип'ятити та злити воду. Суміш із залишками спеціальних засобів не підходить для розливання чаю чи кави.

Один з найпопулярніших методів видалення накипу з чайника — це оцет, і саме його найчастіше використовують досвідчені домогосподарки. Однак іноді варто зійти з цього шляху та спробувати трохи менш традиційні методи, результати яких приємно вражають. Для тих, хто з ентузіазмом пробує нові ідеї, рекомендуємо використовувати кока-колу або картопляне лушпиння.

Перший варіант — налити приблизно 300 мл кока-коли в чайник, потім долити приблизно 100 мл води та довести все до кипіння. Як тільки обладнання сигналізує про те, що суміш досягла потрібної температури, залиште її всередині на 30 хвилин. Після закінчення цього часу вилийте суміш разом із зібраними кам'яними відкладеннями і промийте внутрішню частину водою.

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Другий варіант вимагає від нас зібрати партію лушпиння після чищення бульби. Помістіть інгредієнти на дно чайника, залийте водою до верхньої позначки та доведіть до кипіння. Повторюйте дію кілька разів, поки шар накипу не зникне.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як дешево та ефективно самостійно почистити кавоварку.

Фото: pixabay

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