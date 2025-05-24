В Україні у спробах пояснити поведінку очільника Білого дому існує погляд, що Трамп каже всю ту маячню про війну, Україну і росію, бо в його вуха вкладають думки неправильні люди. А ми, мовляв, просто погано комунікуємо і не доносимо до нього правдиву інформацію — про те, коли почалася війна, хто в ній винний, який поганий путін. І що якщо це все робити правильно, то Трамп буде казати інше, а можливо, навіть і робити, пише Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики.

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«Звісно, це фантазія, яка покликана раціоналізувати те, що Трампу абсолютно начхати, чому почалася війна, хто її почав і скільки людей гине тут чи там. Бо в його оточенні приблизно всі знають, коли почалася війна, знають, хто такий путін, і навіть неодноразово казали це публічно, — вважає Богданов. — Щобільше, Бессент минулого тижня назвав путіна злочинцем. Це рівно ні на що не впливає. В оточенні Трампа все чудово розуміють. А Трампу не треба розуміти нічого, він і так все знає про все.

У питанні росії він носій всіх можливих кліше, які багато десятиліть існували у частини американських еліт. А його відверте захоплення путіним і детермінувало те, що він хотів з партнера України зробити США вороже-нейтральною стороною перемовин. Власне, тому і про «Зеленського — диктатора» розповідав пацієнт, і треш у Білому домі влаштував, і намагався тиснути на Україну усіма доступними засобами, і Європу виводив за дужки участі у перемовин. Я зараз не про його риторику, а про дії. Риторика Трампа по дефолту не має значення. Бо вся його риторика — це bullshit. Жодне слово не вартує нічого".

На думку Богданова, єдине, що утримує Трампа від злиття з путіним в екстазі — це обʼєктивна реальність.

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«Наприклад, що путін не збирається брататися зі США проти Китаю. Закінчувати війну він теж не збирається, доки може її продовжувати. Бо вихід з війни — це неймовірні ризики для його системи і його особисто. Починати війну було неймовірним ризиком, а завершувати — ще більше. А кляті українці просто не хочуть помирати чомусь.

У відносинах з путіним Трамп виглядає слабким. Його недолуга спроба протиснути Зеленського допомогла Україні долучити до процесу взаємодії з Трампом європейських лідерів. А його оточення і республіканці дивляться на несхвалення слабкої позиції щодо росії навіть серед своїх виборців і починають дуже м’яко, але демонструвати це Трампу. Власне, все оце і є єдиний шлях до його «серця». Демонструвати, обережно, що його позиція щодо путіна — жалюгідна, а путін насправді його динамить і перемістив у френдзону.

Як влучно писав один з іноземних оглядачів, у Трампа є три моделі подальшої поведінки: подвоїти зусилля, щоб завоювати коханого, забити на все, образитись і мститися об’єкту захоплення. Можливо, він пройде через усі три. А дипломатичні вправи Україні і Європи, адекватних респів і його оточення цьому допоможуть. Аби хоча б не заважав. А розповідати йому, що путін вбиває дітей і жінок, що росія агресор, він має подумати про репутацію США й оце все — безглуздо. Йому байдуже".

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Разом з тим, хоча Трамп аж 53 рази публічно обіцяв завершити війну в Україні за добу, наразі він змушений був визнати, що йому буде не легко це зробити.

Раніше ЗМІ пояснили, чому путін боїться їхати у Ватикан на переговори з Україною щодо завершення війни.

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