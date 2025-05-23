Трамп змінив думку про те, що йому буде легко закінчити російсько-українську війну

Ще до того, як він прибув до Овального кабінету, Дональд Трамп обіцяв, що жахлива війна між росією та Україною буде врегульована й завершена.

ВІДЕО ДНЯ

«Війна буде врегульована. Я втримаю їх обох. Я знаю Зеленського, я знаю путіна. Це буде зроблено протягом 24 годин, ось побачите. росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки може бути, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає», — наголошував він.

Знову і знову під час президентської кампанії Трамп обіцяв покласти край війні між росією та Україною. Він зробив так, щоб це виглядало легко — «протягом 24 годин» — і повторював цю заяву на передвиборчих мітингах. Він іноді припускав, що може укласти угоду ще до того, як складе присягу, посилаючись на відносини, які він налагодив з президентом України Володимиром Зеленським та президентом путіним під час свого першого терміну, пише Washington Post.

Потім, у березні, Трамп заявив, що він був «трохи саркастичним», коли сказав, що може закінчити війну всього за 24 години.

РЕКЛАМА

Такі «саркастичні» визначення часто є спасінням Трампа, коли власні слова починають обертатися проти нього. Якби це були поодинокі заяви, то, можливо, можна було б повірити, що вони були саркастичними. Важко сприймати всерйоз, що фраза, яка повторювалася на багатьох передвиборчих мітингах, була саркастичною. Це звучало радше як обіцянка — або, безумовно, мета.

Адміністрація Байдена розглядала російське вторгнення як порушення попередніх угод, укладених після розпаду Радянського Союзу, про повагу до кордонів України. Сполучені Штати та їхні союзники наклали жорсткі санкції на росію і надали Україні достатню військову та економічну підтримку, щоб допомогти їй відбити напад — тоді, коли більшість експертів очікували, що вона швидко зазнає краху.

Підхід президента Джо Байдена був формою дипломатії примусу — змусити росіян сісти за стіл переговорів, продемонструвавши, що вони не можуть перемогти. Офіційні особи заявляли, що переговори про припинення війни розпочнуться лише тоді, коли росія продемонструє, що буде вести предметні переговори. Але війна затягнулася.

РЕКЛАМА

У своєму коментарі про 24 години Трамп припустив, що війна безглузда, оскільки гине занадто багато людей, і що вона може бути швидко врегульована, якщо обидві сторони сядуть за стіл переговорів без жодних попередніх умов. Дональд Трамп часто захоплювався путіним, помилково вважаючи, що російський лідер вважає його «генієм».

Але все виявилося не так просто, як передбачав президент США. Хоча він іноді висловлював розчарування росією, президент чинив набагато більший тиск на Україну, щоб змусити її піти на поступки, при цьому розмірковуючи про можливість ослаблення санкцій проти росії. Тепер, схоже, він умив руки, залишивши це питання на розсуд сторін, щоб вони вирішили його самі.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика Володимира Горбача про те, що ми маємо справу з морально й інтелектуально найслабшою адміністрацією США.

РЕКЛАМА

132

Читайте нас у Facebook