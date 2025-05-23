Трамп шокував Європу відмовою від санкцій проти рф: стали відомі подробиці

Дональд Трамп після телефонної розмови з володимиром путіним несподівано заявив про різку зміну своєї політики щодо війни в Україні. За інформацією джерел в уряді Німеччини, президент США більше не вимагає від москви 30-денного перемир'я. Крім того, він не хоче запроваджувати нові санкції, які раніше обіцяв європейським союзникам, повідомляє видання Bild. Ба більше, американський президент взагалі сказав, що «росія та Україна тепер шукатимуть рішення між собою».

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Відомо, що такою заявою Трампа були вражені канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Почувши це, вони затамували подих. І спробували утримати Трампа від поспішних домовленостей з путіним.

Потім Фрідріх Мерц запропонував провести технічну зустріч представників сторін для підготовки можливих мирних переговорів. Трамп на це погодився. Але разом з тим у Німеччині залишається тривога, що Трамп може будь-якої миті переглянути свої позиції.

Адже днями американський президент заявив лідерам Європи, що переконаний у перемозі росії.

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Водночас стало відомо, що у Сенаті США готові затвердити антиросійські санкції, незважаючи на позицію Трампа.

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