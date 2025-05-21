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Потім США доведеться заплатити більше: в ЗМІ назвали наслідки загравання Трампа з путіним
Адміністрація Трампа розчарована як президентом України Володимиром Зеленським, який виявив рішучість наполягати на тривалому мирі, так і путіним, який виявився ухильним навіть у питанні, чи хоче він завершення війни. Пообіцявши виборцям швидку угоду, американський президент «втомився», як сказала речниця Білого дому, а члени його адміністрації неодноразово погрожували зайнятися іншими справами.
Ця погроза ґрунтується на передумові, що війна в Україні — це, по суті, війна Європи. З цієї точки зору, те, як вона закінчиться, природно, вплине на Європу — ось чому Європа повинна платити за неї — і участь Америки є або благодійною, або транзакційною, а не зумовленою власними інтересами Америки. Але війна не так далеко, як думає Трамп, і те, як вона закінчиться, має значення для американців. Довгострокові цілі путіна явно виходять за межі України, оскільки він прагне відновити порядок, що склався в Європі після холодної війни, який, на його думку, дозволить йому відновити російське панування і здатність москви впливати на глобальні результати. путін вважає, що може збільшити глобальний вплив росії, лише зменшивши вплив Америки, вважає колишня старша офіцерка розвідки Андреа Кендалл-Тейлор.
Тому адміністрація Трампа стоїть перед вибором: вона може протистояти кремлю зараз, в Україні, або пізніше. Але ціна очікування для Сполучених Штатів буде лише зростати.
москва вже готує ґрунт для майбутнього конфлікту в Європі. росія значно активізувала використання диверсій, озброєння мігрантів та замахи на вбивства. Її підозрюють у кібератаках та інших цілеспрямованих нападах на критично важливі об'єкти інфраструктури, в тому числі критично важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Мета цієї тактики — послабити здатність Європи протистояти росії і переконати європейців, що протистояти кремлю занадто важко і дорого.
Цей час путін, економіка якого вже налаштована на війну, а оборонно-промислова база перевантажена, може розглядати як вікно можливостей, що невдовзі закриється.
Америка не вийде неушкодженою з іншого, потенційно більш масштабного конфлікту в Європі. Економіки Європи і Америки глибоко інтегровані. Якщо врахувати товари, послуги та інвестиції, то Європа є найбільшим торговельним партнером Америки, найбільшим ринком для американської продукції і мультиплікатором американської могутності. Нестабільність по той бік Атлантики зашкодить Сполученим Штатам.
Війна в Україні, можливо, ведеться за океаном, але якщо адміністрація Трампа вирішить не інвестувати в протистояння росії зараз, американці заплатять більшу ціну в майбутньому, вважає офіцер.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому є хибною спроба США відірвати росію від Китаю.63
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