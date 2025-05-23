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Суспільство та люди

Сучасні й безпечні умови для навчання: у Кам’янському оновили ліцей, де виросло не одне покоління містян

20:21 23 травня 2025
Ліцей, побудований ще в 1936 році, відіграє важливу роль у житті міста.

У прифронтовому Кам’янському продовжують створювати безпечні умови для навчання. Громада на чолі з мером Андрієм Білоусовим активно працює над довгостроковими цілями, такими як модернізація освітньої інфраструктури. Зокрема, провели реновацію ліцею, у якому виросло не одне покоління містян. Він становить собою основну триповерхову будівлю, зведену ще у 1936 році. Про це «ФАКТАМ» розповів мер міста Андрій Білоусов.

«За десятиліття у закладі виросло не одне покоління мешканців Кам’янського. Він відіграє важливу роль у житті мікрорайону як центр освіти та культури», — наголосив Білоусов.

За його словами, разом з начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком відкрили після капітального ремонту другий корпус Ліцею № 20.

«Роботи виконано за рахунок обласного бюджету при співфінансуванні з міським. У будівлі повністю оновлено внутрішнє оздоблення, замінено всі інженерні мережі, утеплено фасад, відремонтовано покрівлю. Створено сучасні й безпечні умови для навчання. У корпусі розміщено адміністративні та навчальні кабінети, спортивну залу», — розповів Андрій Білоусов.

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За його словами, це вже другий етап оновлення ліцею.

«Минулого року було завершено капітальний ремонт першого корпусу. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація для капітального ремонту третього корпусу», — додав міський голова.

Він підкреслив, що це дозволить завершити комплексну модернізацію навчального закладу.

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«Дякую Сергію Лисаку за системну підтримку нашого міста. Дякую всім, хто працює задля розвитку Кам’янського. Разом будуємо сильну, сучасну та успішну громаду», — сказав Білоусов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на початку 2024 року у Кам’янському запрацював потужний «Волонтерський центр», який об’єднав мешканців й став своєрідним духовним хабом, місцем сили для містян і вимушених переселенців.

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