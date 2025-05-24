Як і чим поливати помідори, щоб вони не хворіли: ці хитрощі допоможуть

Ароматні, соковиті, насиченого смаку — домашні помідори не мають собі рівних. Однак кожен, хто хоч раз пробував їх вирощувати, знає, що це вибагливі рослини. Найпоширеніша помилка, яка призводить до їхніх хвороб та низької врожайності, — це неправильний полив. Холодна вода, особливо під час поливу в спекотні дні, може викликати шок у коріння та загальмувати ріст рослини. Помідори люблять теплу воду, найкращий вибір — несвіжа вода. Гарна ідея наповнити лійку вранці, а полити ввечері — вода протягом дня досягне потрібної температури, пише zielony.onet.pl.

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Помідори не люблять крайнощів. Сухе коріння призводить до опадання квітів, тоді як занадто вологі коріння сприяє хворобам та розтріскуванню плодів. Замість легкого поливу щодня, краще поливати рідше, але рясно. Це дозволяє воді досягати глибини, а корінню рости в пошуках вологи, що зміцнює всю рослину. Мульчування також є гарною практикою — шар соломи, компосту або кропиви допомагає утримувати вологу в ґрунті та зменшує коливання температури.

Кропив'яна рідина не тільки живить помідори, але й зміцнює їхню стійкість до хвороб. Приготування просте — залийте кропиву водою та залиште на кілька днів для бродіння. Після розведення (зазвичай у співвідношенні 1:10) можна поливати цим розчином помідори кожні 7−10 днів. Мінерали та мікроорганізми, що містяться в ньому, діють як природний еліксир росту.

Все більше садівників вдаються до старих, перевірених хитрощів, таких як полив з додаванням невеликої кількості молока (приблизно 100 мл молока на літр води) або екстрактів деревної золи. Такі суміші не тільки зміцнюють імунітет рослин, але й знезаражують ґрунт. Вони не замінять регулярне удобрення, але при застосуванні раз на 2−3 тижні діють як природна вакцина.

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