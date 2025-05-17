Не садіть розсаду зранку: основні правила закладення майбутнього врожаю помідорів

Сезон висаджування розсади томатів у розпалі. Господині з самого ранку мчать на базар, щоб купити рослини помідорів і одразу ж висадити їх на власній грядці.

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Втім, це велика помилка, наголошує популяризатор здорового харчування, знавець городництва Анатолій Ярошенко з Чернігова.

Справа в тому, що зранку сонце може бути надто яскравим, і це може призвести до опіків листя та його висихання. А ґрунт може бути ще не достатньо прогрітим, що може зашкодити кореневій системі. Тож краще купувати розсаду, яка була вийнята з ґрунту після обіду, й садити ввечері.

Анатолій Ярошенко дає кілька порад, як правильно вибрати розсаду, аби вона не пропала й дала гарний урожай.

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Насамперед, каже він, зверніть увагу на рівномірність розподілу листочків уздовж стебла. Якщо рослини мають лише «парасольку», тобто, якщо листя тільки зверху, то вони хворі, росли у щільному посіві близько одна від одної.

Надто темна розсада, яка має колір стебла та листя ближче до синього, говорить про те, що вона або дуже перемерзла, або росла на надмірному штучному поливі. Тож, потрапивши у маловологий ґрунт, почне одразу в'янути.

Не варто купувати розсаду з наліпленою землею навколо кореня. Навіть якщо там і є корінь, розпушити ту землю неможливо, і тонкому корінню через неї дуже важко пробитися.

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Зріла розсада, яка готова ось-ось зацвісти, теж не годиться, адже при пересаджуванні їй доведеться замість формування квітів витрачати сили на приживлення та укорінення.

Окрім того, знавець городництва наголошує, що без ґрунту розсада томатів може зберігатися максимум 3 години, після чого запускаються процеси в'янення та загибелі рослини. Тож купувати її сьогодні на завтра це погана ідея.

Нині ціна розсади гарного сорту не менше 30 грн за десяток. І тут не слід економити, шукати чогось дешевшого, бо можна купити «кота в мішку». Адже часто дешева розсада може бути вирощеною з насіння, наколупаного з перестиглого помідора, без роду і племені, з багатьма хворобами та іншими недоліками.

Звісно, на базарі вас можуть обманути щодо сорту помідорів. Тож краще, якщо маєте бодай маленьку можливість виростити розсаду самостійно або позичити (купити) у сусіда чи знайомого, вчиніть саме так, щоб потім не розчаровуватися.

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І гарного усім урожаю!

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