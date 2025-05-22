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Простий трюк для здорових помідорів: потрібне тільки молоко
Для багатьох садівників вирощування помідорів є одним з найбільших травневих викликів. Ці популярні та смачні овочі досить прості у догляді, але, на жаль, дуже схильні до грибкових захворювань. Фітофтора особливо небезпечна, оскільки може знищити весь урожай за кілька днів. Варто звернутись до перевірених домашніх методів. Один з них — спрей на основі… молока, пише Оnet.
Найкраще для обприскування використовувати свіже коров’яче молоко, але якщо у вас лише пастеризоване, воно також підійде. Суміш слід добре перемішати та залити в обприскувач.
Хоча це може здатися дещо дивним, молоко, особливо свіже, непастеризоване, містить натуральні білки та ферменти, які допомагають боротися з грибковими патогенами. При контакті з сонячним світлом відбуваються фотохімічні реакції, які знищують спори грибка на листках. Важливо, що молоко не діє як класичний фунгіцид — воно не знищує все «наосліп», а навпаки, зміцнює природні захисні механізми рослини та створює ніжний захисний шар на листках. Цей метод безпечний для помідорів, людей та комах-запилювачів.
Приготуйте суміш молока та води у співвідношенні 1:5, хоча деякі садівники віддають перевагу міцнішим розчинам — навіть 1:3.
Найкраще починати обприскування у травні, коли помідори висаджені в ґрунт або в горщики. Варто діяти до появи перших симптомів захворювання, оскільки молоко має переважно профілактичний ефект.
У разі вологої погоди, великих коливань температури та обмеженої циркуляції повітря навколо рослин — зростає ризик грибкових захворювань. Регулярне використання молочного обприскування допомагає підтримувати здоров'я листя та обмежує розвиток фітофторозу та борошнистої роси й на картоплі.
Нагадаємо про ще один рецепт для захисту овочів — дріжджовий спрей захищає томати та огірки від хвороб краще за «хімію».75
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