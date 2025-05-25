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Зробив інвалідом й спотворив обличчя: на батьків дружини Брукліна Бекхеми подають до суду через напад пітбуля
Поки Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельтц ігнорують батьків чоловіка, репутація батьків самої Ніколи може опинитися під загрозою, оскільки проти них подала позов до суду колишня хатня робітниця на ім'я Майлідіс Морехон.
Про це пише Page Six.
Жінка заявляє, що постраждала через багаторазові напади домашнього вихованця подружжя мільярдерів.
За словами Майлідіс, пес 70-річної Клаудії та 82-річного Нельсона Пельтца, пітбуль на прізвисько Гудіні — дуже «злісний» і «не дресирований». Кілька разів він несподівано атакував її без будь-яких провокацій з її боку.
Відбувалося це у 2023 році в особняку сім'ї в Палм-Біч вартістю близько 100 млн доларів. Як пишуть ЗМІ, посилаючись на свідчення Морехон, Гудіні нападав на жінку і рвав на ній одяг, поки та безуспішно намагалась втекти або захиститися від нього пилососом.
За запевненнями жінки, через недбальство господарів, які повинні були розуміти, наскільки небезпечний їхній вихованець, вона пережила фізичний та емоційний біль, а також була спотворена та отримала інвалідність.
Крім того, їй довелося витратити свої заощадження на медичне лікування. Як компенсацію збитків вона вимагає виплатити їй 75 тисяч доларів.
Зазначимо, що не лише батьків Ніколи Пельтц, а й її саму раніше критикували за неналежне поводження з тваринами. Так, попри смерть одного з її собак після відвідування грумера, Нікола пофарбувала шерсть своїх вихованців у яскраві кольори.
Нагадаємо, між Брукліном, Ніколою та родиною Бекхемів існує «напруженість». Вікторія Бекхем нещодавно порушила мовчання з цього приводу.207
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