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Вікторія Бекхем порушила мовчання щодо сварки з Брукліном Бекхемом

21:30 22 травня 2025
Сімейне фото Бекхемів. Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Здається, Вікторія Бекхем намагається відмахнутися від повідомлень про серйозну сварку зі своїм сином Брукліном та його дружиною Ніколою Пельц. 19 травня, модельєрка опублікувала в Instagram сімейне фото, на якому, що примітно, були всі її діти, але не її невістка Нікола, яка вважає Бекхемів тоскичними.

«Ми дуже вас усіх любимо», — написала вона під фотографією, на якій були 26-річний Бруклін, 22-річний Ромео та 20-річний Круз, а також 13-річна дочка Харпер разом із батьками Вікторії, Джекі та Ентоні Адамс. Про це пише видання geo.tv.

Це відбулося після появи повідомлень про серйозну сварку в родині та відсутності Брукліна та Ніколи на вечірці з нагоди 50-річчя Девіда Бекхема.

Видання People повідомило, що між Брукліном, Нікола та родиною існує «напруженість».

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Інше джерело заявило: «Стосунки точно не підлягають відновленню. Вони люблять його та завжди поруч. Вони просто ображені та розчаровані тим, що він тепер не грає жодної ролі у сімейному житті».

Нагадаємо, пару, яка одружилася у 2022 році, нещодавно помітили на вечірці з нагоди 45-річчя Олівера Тревени. Вони також потрапили в заголовки газет, відвідавши вечерю з принцом Гаррі та Меган Маркл, які підримали Брукліна та Ніколу у протистоянні з родиною.

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