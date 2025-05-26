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Підживлення капусти перед посадкою: зміцнить корені та захистить від хвороб
Капуста, посаджена без підготовки коренів, швидше за все, дасть менший врожай. Проста, але важлива процедура підживлення пастою з перегною, часнику та глини значно покращує стан рослин, пише deccoria.
У садівничій практиці протруювання коренів капусти безпосередньо перед посадкою стало одним із ключових заходів, що покращують якість та рівномірність проростання. Це стосується, зокрема, середньоранніх та пізніх сортів, де сильний старт має прямий вплив на розмір головок та їхню стійкість до стресових факторів.
Процедура передбачає занурення коренів саджанця у спеціально приготовлену пасту, яка має одночасно захисну та зміцнювальну функції. Гумінові кислоти, що містяться в ньому, покращують засвоєння поживних речовин і стимулюють розвиток кореневих волосків, а такі добавки, як часник і базальтове борошно, обмежують розвиток грибкових захворювань і відлякують ґрунтових шкідників.
Для приготування пасти вам знадобиться приблизно 20 г гумінових кислот, розчинених у 10 літрах води — бажано дощової. З цього об’єму відокремлюють один літр і збагачують столовою ложкою натурального часникового екстракту та столовою ложкою базальтового борошна. Потім додається глина — доки розчин не набуде консистенції густої сметани, яка добре прилипає до коріння, але не стікає.
Розчин слід ретельно перемішати, щоб запобігти розшаруванню та забезпечити рівномірне покриття розсади. Коріння кожного саджанця слід занурити в суміш безпосередньо перед посадкою, залишивши їх у суміші на кілька хвилин, поки суміш повністю не покриє нижню частину рослини.
Завдяки використанню гумусово-глинистої суміші, капуста отримує захист вже на етапі посадки, що значно знижує ризик втрат, спричинених ґрунтовими хворобами. Наявність базальтового борошна та екстракту часнику в суміші також зменшує виникнення гнилі основи стебла та фузаріозу, який проявляється в'яненням та передчасною загибеллю рослин. Більше того, природні сполуки сірки, що містяться в часнику, пригнічують розвиток сірої гнилі.
Нагадаємо про шість важливих правил пікірування капусти.6
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