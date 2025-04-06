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Три важливі підживлення для розсади капусти: коли вносити добрива

18:11 6 квітня 2025
Як підживити та поливати розсаду капусти

Досвідчені городники, які раніше розповіли про шість важливих правил пікірування капусти, поділилися секретами підживлення розсади капусти, пише Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».

Схема підживлення капустяної розсади:

1-е підживлення: через 7−8 днів після пікірування внесіть розчин пташиного посліду (пропорція 1:20).
2-е підживлення: за тиждень до висадки в ґрунт підживыть розсаду капусти розчином суперфосфату та золи (1 ч.л. препарату та 2 ч.л. золи на 1 л води).
Через 2 тижні після висаджування капусти в ґрунт, підживіть розсаду сечовиною (10 г на 10 л), хлористим калієм (10 г на 10 л) або суперфосфатом (20 г на 10 л води).

Крім того, досвідчені городники розповіли, як потрібно правильно поливати розсаду. До початку проростання та на початкових етапах розвитку поливати потрібно зверху за допомогою розпилювача, піпетки або столової/чайної ложки.

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Підростаючі паростки потрібно поливати через піддон. Це не тільки захистить крихкі паростки від ушкоджень, а й простимулює активний розвиток кореневої системи, якій доведеться тягнутися за водою в глиб грунту. Щоб організувати такий спосіб поливу, заздалегідь подбайте про те, щоб горщики або ємності з розсадою стояли в глибоких лотках або піддонах. Під час поливу воду в піддоні слід наливати до висоти близько 5 мм.

Як писали «ФАКТИ», раніше аграрії порадили, що потрібно покласти в лунку під капусту і чим її полити після висадки. А фермер розповів, як не вбити розсаду при «порятунку» від приморозків.

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