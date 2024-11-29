Підберіть правильні вазони: нестандартні способи боротьби з неприємним запахом вдома

Приємні аромати — це не тільки показник чистої та доглянутої квартири. Запах також виконує багато важливих функцій, які спочатку можуть не спасти на думку. Це створює атмосферу, навіює спогади, впливає на наше здоров’я та настрій, пише видання Polki.

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Дослідження показують, що освіжувачі повітря у вигляді аерозолів, розпилених у повітрі, можуть бути шкідливими для здоров'я. Набагато кращий (і здоровіший!) метод — це ароматичні свічки та віск, які не тільки гарно пахнуть, але й чудово доповнюють дизайн інтер’єру. Чудовим екологічним рішенням є ті, що виготовлені з бджолиного воску чи сої — вони не містять парафіну та не виділяють вуглекислого газу. Підбирайте їх аромати до свого настрою та пори року — восени та взимку вибирайте більш інтенсивні ноти, а влітку — ті, що освіжають. Романтична атмосфера та чудовий аромат, який створюють свічки, додадуть вашому дому характеру.

Напевно, багато хто цікавиться, як часто прати подушки, ковдри, покривала та штори, щоб вони довго пахли… Перш ніж відповісти на це запитання, вам слід знати дещо про бактерії та мікроорганізми, які накопичуються на тканинах. На жаль, список того, що неможливо побачити неозброєним оком, справді довгий. Кліщі, бактерії, змертвілі тканини шкіри, волосся, бруд, пил, дрібні комахи, пилок рослин… Тож прати ці речі варто кожні 14−21 днів.

Давно відомо, що чим більше в будинку рослин, тим краще повітря і свіжіше запах. Серед безлічі квітів, придатних для домашнього вирощування, варто вибрати ті, які найкраще фільтрують повітря і цілюще впливають на наші дихальні шляхи. Звичайний плющ і папороть — легкодоступні та недорогі, а також поглинають формальдегід, який вважається одним із найпопулярніших забруднювачів повітря.

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Драцена — завдяки їй ми очистимо повітря від газів, що виділяються такими речовинами, як ксилол, трихлоретилен і формальдегід, які містяться в композиціях багатьох розчинників, фарб і герметиків.

Вічноквітуча бегонія — очистить будинок від парів бензолу і тулену — сполуки, що міститься у фарбах, воску та розчинниках.

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Спатифілум — ця феноменальна рослина добре фільтрує повітря, яке містить різні типи летючих органічних сполук, особливо бензол і ацетон, які отримують з популярних мийних засобів.

Провітрювання кімнат — універсальний спосіб позбавлення від неприємного запаху, про який багато хто з нас забуває!

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