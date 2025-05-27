- 22:33 Новим головним тренером «Шахтаря» призначено скандального ексфутболіста «Барселони» з двома судимостями
- 22:28 Квіти для подарунка: обирайте так само, як фрукти та ягоди
- 22:00 В’ялена спаржа — мрія королів: цей рецепт здивує вас легкістю втілення
- 21:31 Дженніфер Лопес можуть змусити заплатити понад 1 мільйон доларів за її світлини
- 21:02 Як підживлювати огірки, щоб забезпечити рясний урожай: найкращі домашні добрива
- 20:35 Все життя мріяв бути танкістом: захисник з Харківщини помер після важких поранень
- 20:08 Ситний суп із м’ясними кульками — простий і смачний рецепт
- 19:55 Овну — Зірка, Діві — Мир, а Рибам — Колісниця: Таро-прогноз на середу, 28 травня
- 19:45 Влітку Суми окупують? — експерт звернув увагу на важливу деталь
- 19:21 Масовані атаки путіна — спроба посіяти паніку: експерт про удари росії
- 19:02 Спеціальний посланець Трампа Кіт Келлог назвав місце зустрічі Зеленського та путіна
- 18:56 Нові відчуття: популярна акторка залишила комедійний серіал
Масовані атаки путіна — спроба посіяти паніку: експерт про удари росії
Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап переконаний, що росія цілеспрямовано застосовує комбіновані атаки проти України, щоб посіяти страх серед населення. Масовані удари кілька днів поспіль були очікуваними, адже, за його словами, події останнього часу мають більше політичний, ніж військовий характер, повідомляє видання Еспресо.
«Весь світ уже зрозумів, що домовитися з путіним неможливо. Його дії спрямовані не на мир, а на примушення України до капітуляції. На фронті росіяни хоч і рухаються, але повільно — черепахи швидше пересуваються», — зазначив експерт.
Криволап вважає, що мета ворога — створити паніку серед українців, подібну до тієї, яку він сподівався викликати на початку війни, коли планував захопити Київ за три дні.
Водночас експерт висловив надію на збільшення здатності українських Сил оборони відповідати ударами по військових об’єктах на території росії. «Те, що творить путін, — це жахливо. Хотілося б бачити більше ударів у відповідь», — підсумував він.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», союзники зняли обмеження для України щодо використання далекобійної зброї.80
Читайте нас у Facebook
Левам важливо зустрітися з друзями, а Рибам небажано брати до рук гроші: гороскоп та екстрена порада щодо багатства від мольфара на 27 травня