Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап переконаний, що росія цілеспрямовано застосовує комбіновані атаки проти України, щоб посіяти страх серед населення. Масовані удари кілька днів поспіль були очікуваними, адже, за його словами, події останнього часу мають більше політичний, ніж військовий характер, повідомляє видання Еспресо.

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«Весь світ уже зрозумів, що домовитися з путіним неможливо. Його дії спрямовані не на мир, а на примушення України до капітуляції. На фронті росіяни хоч і рухаються, але повільно — черепахи швидше пересуваються», — зазначив експерт.

Криволап вважає, що мета ворога — створити паніку серед українців, подібну до тієї, яку він сподівався викликати на початку війни, коли планував захопити Київ за три дні.

Водночас експерт висловив надію на збільшення здатності українських Сил оборони відповідати ударами по військових об’єктах на території росії. «Те, що творить путін, — це жахливо. Хотілося б бачити більше ударів у відповідь», — підсумував він.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», союзники зняли обмеження для України щодо використання далекобійної зброї.

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